Fratelli d’Italia sabato e domenica raccoglie le firme per l’elezione diretta del Capo dello Stato

CAPANNORI – Alla luce degli ultimi accadimenti politici nazionali i Circoli Fratelli d’Italia Lucca e Capannori saranno impegnati nella raccolta firme per l’elezione diretta del Capo dello Stato.

Le due sedi di FdI saranno aperte quindi nei giorni sabato 2 e domenica 3 giugno: quella di Lucca in via Cavour 233 (nei pressi della stazione ferroviaria) dalle 10 alle 19 e quella di Capannori in via Romana 209 sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 13.

«Si tratta di una battaglia storica per Fratelli d’Italia e della destra italiana – sottolinea il segretario provinciale del partito Marco Chiari – che la crisi istituzionale impone di combattere con maggiore forza. Giorgia Meloni ha voluto ricordarci come il presidenzialismo sia l’unico sistema in grado di garantire che le decisioni siano assunte nell’interesse esclusivo del popolo italiano da chi da esso è legittimato e che solo ad esso deve rispondere. Sabato e domenica spiegheremo in maniera più approfondita tutto questo a chi interverrà e, compatibilmente con i suoi impegni istituzionali, prevediamo la presenza dell’Onorevole Riccardo Zucconi».