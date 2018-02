Fratelli d’Italia presenta la candidatura di Riccardo Zucconi per il centrodestra

LUCCA – ‘Elezioni libere’, libere da vincoli di qualsiasi genere fino ad arrivare allo slogan – lanciato da Marco Chiari – ‘Vota tranquillo: Dio ti vede, Marcucci no’. Questo è il claim più volte ripetuto dal centrodestra, riunito questa mattina (lunedì 5 febbraio), al caffè Turandot di Lucca, per presentare la candidatura di Riccardo Zucconi.

Accanto a Zucconi, oltre alla moglie e al segretario lucchese di Fratelli d’Italia, Marco Chiari, anche il consigliere regionale, Giovanni Donzelli, arrivato appositamente per sostenere la candidatura.

«Si tratta di elezioni molto complicate – esordisce Zucconi – che risentono di una modifica della legge che sicuramente crea non poche difficoltà, ma noi possiamo contare su molti ottimi candidati in tutta la regione e questo ci fa pensare a un importante e fattivo lavoro di coalizione».

Per Zucconi la politica è una passione che nasce lontano, da ragazzo, nella Democrazia cristiana «Mi sono sempre considerato e mi considero un moderato», dice e prosegue raccontando la sua esperienza nella Dc lucchese. Lui, imprenditore che sa cosa significhi lavorare, non fa politica ‘per vivere’, ma per passione. «Sono un imprenditore – dice – il mio lavoro ce l’ho senza problemi, quindi per me la politica è un impegno di stampo diverso».

E punta sul programma che definisce «conciso e molto chiaro», che va ad affrontare temi importanti sia per il territorio, sia per la nazione.

Donzelli, invece, punta dritto a quello che non va, in primis il campo di accoglienza alle Tagliate: «E’ un campo pessimamente gestito – afferma -. Quando abbiamo fatto il sopralluogo come consiglieri regionali, abbiamo visto una situazione di totale degrado, con gente ammassata in una tendopoli che vivono in condizioni disumane. Basti pensare che hanno la roba ammassata in terra e i bagni sono distrutti». Donzelli fa anche presente che la cifra spesa dallo Stato per quella struttura è la medesima per chi vive in albergo: «Non stiamo facendo un discorso del tipo ‘tutti gli immigrati devono stare in albergo’, ma sono convinto che non debbano stare in una struttura al limite del disumano. I soldi devono essere spesi bene e queste persone hanno il diritto di stare in strutture dignitose. Quella di Lucca non lo è. Quando saremo al Governo – conclude – daremo attuazione alla legge che porta la firma di Giorgia Meloni sulla rendicontazione dei soldi spesi per gli immigrati e così potremo capire cosa stia succedendo a Lucca».

Zucconi incalza facendo presente che la sua candidatura nasce dalla necessità di risolvere i problemi in modo concreto ed elenca i vari punti che vanno dalla viabilità alla sanità: «Non possiamo più pensare come entità uniche e staccate, ma dobbiamo avere sempre più una visione di insieme».

Per quanto concerne il lavoro e l’imprenditoria, è chiaro che – venendo da quel mondo – Zucconi è ampiamente in possesso del know how della materia: «In questi anno ho registrato – dice – un immobilismo di fondo ed è questo che dobbiamo sostanzialmente combattere».

Sui candidati avversari, è sereno: «Valuto le persone su quello che hanno fatto e non mi pare che abbiano fatto molto in questi anni. Si parla tanto di assi viari, ma solo a parole: non una nuova strada è stata fatta, né un progetto serio e concreto». Marco Chiari è ancora più duro sugli avversari: «Si tratta di burocrati che hanno fatto tutto per fini politici. Non ci sono stati veri investimenti sul territorio lucchese negli ultimi sessant’anni. Non ci sono state nuove strade. Non parliamo poi del raddoppio della ferrovia che viene tanto sbandierato ma è e resta allo stato attuale un’utopia».

Sul Movimento 5 Stelle, invece, la posizione è diversa ancora: «Quelli veramente liberi siamo noi», dice Donzelli, mentre Zucconi incalza: «I Cinque Stelle sembravano nati come un movimento partecipato. Al momento di dimostrare con i fatti questa loro caratteristica, però, abbiamo ben visto come sono andate le cose e, francamente le Parlamentarie dimostrano che di partecipato e democratico c’è ben poco nel Movimento. Poi, se guardiano al loro governo, abbiamo tre esempi decisamente fallimentari, che sono Roma, Torino e Livorno e questo è un dato che dovrebbero considerare. Peccato solo per tutte quelle persone che, in buona fede, ci hanno creduto e ci credono forse ancora».

Intanto il 18 febbraio firmeranno una sorta di patto etico con Giorgia Meloni sul fatto di non andare al governo con formazioni che non siano state votate dagli italiani. «Gli inciuci non mi piacciono – afferma Zucconi – e non mi piacciono i parlamentari che cambiano casacca per il loro personale tornaconto. E’ un qualcosa che non mi appartiene e che non farò mai».

L’altro nemico da combattere è l’astensionismo, ma c’è dell’ottimismo: «Bisogna far comprendere alla gente che è veramente libera di votare chi vuole, senza pressioni, senza intimidazioni di alcun genere. Questa legge fa sì che il voto sia realmente segreto. E, analogamente, deve capire che è votando che si possono cambiare le cose. Se il 90 per cento delle persone andasse a votare, cambieremmo il volto della politica italiana», conclude il candidato all’uninominale del centrodestra.