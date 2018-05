Fratelli d’Italia: ‘Menesini sulla viabilità prende in giro i cittadini’

CAPANNORI – «L‘amministrazione comunale capannorese e, in particolare, il Sindaco Menesini prendono in giro i cittadini sul progetto di nuova viabilità», lo scrive in una nota Fratelli d’Italia Capannori.

«Il Comune, a ridosso dell’esclusione della VIA dal decreto 5984 della Regione, che dimostra la distanza del PD regionale e locale dai cittadini – spiega FdI – mette a disposizione uno sportello di ascolto: insomma, crea il problema e poi tenta di risolverlo con un’azione di facciata che sa tanto di propoganda per le amministrative 2019. Va ricordato che i comitati di frazione che si sono opposti alla nuova viabilità non sono mai stati ascoltati e la loro richiesta di Verifica Impatto Ambientale è stata evidentemente rigettata».

«Perché nel 2017 l’amministrazione, per mano dell’assessore Bandoni, chiese l’assoggettamento alla procedura di valutazione d’impatto ambientale mentre oggi tace? – chiede Fratelli d’Italia –. Noi, con Giovanni Donzelli, con il nostro parlamentare Riccardo Zucconi e con il neo consigliere regionale Paolo Marcheschi, da circa un anno seguiamo la vicenda. Proprio nell’intento di voler supportare il Comitato interessato abbiamo voluto aspettare qualche giorno prima di intervenire, nella speranza che il sindaco Menesini prendesse in mano la situazione e, pur convinto del progetto da lui sostenuto, si battesse con i suoi ‘superiori’ in Regione per ottenere la VIA».

«Per la VIA, ci stiamo muovendo a tutti i livelli per supportare al meglio il Comitato e ribadiamo il nostro più totale supporto alle richieste dei cittadini interessati – chiude FdI –. Senza voler entrare nel merito del progetto, riteniamo che ascoltare e supportare i cittadini sia sempre la scelta migliore per chi intende amministrare un Comune. Una scelta che, da quattro anni, manca a Capannori».