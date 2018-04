Fratelli d’Italia interviene sulla dismissione del ramo commerciale Gesam Gas

LUCCA – «A seguito dell’intervento in consiglio comunale del capogruppo di FdI Nicola Buchignani sulla problematica inerente la dismissione (perché ciò si tratta) del ramo commerciale di Gesam Gas & Luce votato all’unanimità dalla maggioranza, vogliamo evidenziare ancora una volta l’inopportunità di tale scelta operata in modo sconsiderato da questa amministrazione comunale»: ad affermarlo è il Dipartimento Politiche Sociali di Fratelli d’Italia Lucca in una nota.

«Non desideriamo qui entrare nei dettagli tecnici dell’operazione, né tantomeno nelle motivazioni di carattere politico che le hanno determinate (anche se l’applicazione un tantino forzata a parer nostro della legge Madia, scaturigene del tutto, ne potrebbe giustificare la sussistenza). Si desidera invece, evidenziare come tale scissione sotto il profilo occupazionale, potrebbe essere capace di produrre effetti devastanti soprattutto per i lavoratori dipendenti. Attualmente vi lavorano 49 persone, tra i quali 4 dirigenti, 26 impiegati 19 operai, mentre in Gesam Energia 4 impiegati ed 1 operaio, per cui ragionevolmente, ci poniamo le seguenti domande, anche in considerazione di precedenti casi in cui sono state operate dismissioni pubbliche e/o trasformazione societarie – prosegue FdI – I livelli occupazionali attuali, rimarranno in essere? In altre parole sono da temere licenziamenti mascherati sotto le immancabili voci di ristrutturazione e efficientamento; i contratti dei dipendenti e le prerogative contrattuali specifiche ad essi connesse, nonchè i livelli retributivi maturati sino ad ora dai medesimi, saranno mantenuti? Il passaggio da GESAM Energia SpA in Lucca Holding SpA e successivamente a Lucca Holding Servizi Srl da parte di dipendenti di Gesam energia ed il successivo passaggio dei dipendenti del ramo cimiteri a Lucca Holding Servizi Srl come sarà gestito?».

«A FdI interessa particolarmente questa transizione, poco trattata e non adeguatamente approfondita per quanto ci è dato sapere dall’amministrazione comunale – chiude il Dipartimento Politiche Sociali – Siamo profondamente consapevoli del riguardo dovuto a tutti i lavoratori coinvolti e alle loro famiglie che si trovano loro mal grado a dover subire scelte piovute dall’alto, potenzialmente molto impattanti sul loro futuro in termini di aspirazioni e stabilità economica. Ci sentiamo impegnati in un’attenta e rispettosa azione politica, tesa a favorire il processo di passaggio societario in modo indolore nel rispetto delle clausole di salvaguardia contrattuale».