Fratelli d’Italia: «Disponibili a trovare una soluzione unitaria per rispetto dei cittadini di Pietrasanta»

PIETRASANTA – «Il centrodestra può vincere le elezioni e amministrare Pietrasanta, per farlo però serve trovare quella compattezza che in passato come oggi ci ha permesso di arrivare ovunque a risultati importanti» a dichiararlo sono l’Onorevole Riccardo Zucconi, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Marco Chiari e la responsabile del partito per la Versilia Storica Marina Staccioli.

«Non crediamo che certi slanci in avanti siano produttivi, riteniamo invece opportuno che venga fatto un passo indietro singolarmente per poi farne uno in avanti tutti insieme – proseguono gli esponenti di Fratelli d’Italia – questo per rispetto dei cittadini pietrasantini e tenendo in massima considerazione i candidati finora emersi come Bartoli, Giovannetti e Mazzoni».

«Fratelli d’Italia è disponibile al confronto e ad una mediazione che permetta al centrodestra di presentarsi unito e con un progetto forte alle prossime amministrative, e dare così seguito ad una gestione del territorio valida come nessun’altra»