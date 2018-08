Fratelli d’Italia di Lucca: ‘Assolutamente contrari ai sensi unici in via Romana e via di Tiglio’

LUCCA – «Siamo assolutamente contrari all’ipotesi di istituire i sensi unici in via Romana e via Di Tiglio, sarebbe un’operazione a danno delle attività commerciali e della salute dei residenti, come già si nota dalla fase sperimentale avviata su quest’ultima arteria», lo annuncia il Direttivo Fratelli d’Italia Lucca.

«Vorremmo ricordare che le due strade interessate sono direttrici che conducono al centro storico e che il traffico sarebbe dunque veicolato verso quartieri altamente residenziali come San Filippo e l’Arancio che sarebbero investiti da maggior inquinamento (con tutti i rischi conseguenti per la salute dei cittadini) confusione e con altamente probabili cali degli affari per i commercianti che già si trovano ad affrontare una crisi senza precedenti. Nonostante Lucca non sia una grande città spesso si è trovata ad affrontare il problema smog, la Regione si appresta a investire milioni nella Piana per abbattere il Pm10 e dentro le Mura si pensa a vessare quartieri aumentando il flusso veicolare, sono le solite politiche difficili da seguire», sottolineano dal partito di Giorgia Meloni.

FdI prosegue: «Sembra che l’amministrazione vada dritta per la sua strada, senza concertazione alcuna e non ascoltando le rimostranza che vengono dalle categorie quali Confcommercio e Confartigianato. L’assessore Marchini ha forse troppa nostalgia di quando durante l’infanzia giocava con le macchinine e vuole mettersi a giocare con le macchine istituendo il senso unico in via Romana e al contempo pare che abbia una rinnovata necessità di sperimentare (si veda quanto già sta accadendo in via Di Tiglio dove la sperimentazione è già partita e sta mostrando risultati non incoraggianti con lo stesso assessore che cerca di arrampicarsi sugli specchi per giustificare la propria decisione). Chiediamo a Marchini una dimostrazione di maturità: prima di mettersi in moto ascolti le opinioni di chi vive e lavora nelle zone che verrebbero sconvolte dalla sua azione».