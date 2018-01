Fratelli d’Italia Capannori chiede un’audizione con il Comitato per la viabilità sostenibile

CAPANNORI – Lo scorso luglio Fratelli d’Italia Capannori dopo aver preso contatto con il Comitato per una viabilità Sostenibile e la Salvaguardia del Territorio, organizzò un incontro con il consigliere regionale Giovanni Donzelli, membro peraltro della commissione regionale che si occupa di viabilità e trasporti, per approfondire le problematiche rilevate dei cittadini in merito al progetto della “bretellina”. L’incontro, proficuo e partecipato, permise ai membri del Comitato di ragguagliarci circa le rimostranze e le possibili soluzioni alternative individuate, e si chiuse con l’impegno di portare la voce del Comitato in Regione Toscana attraverso un’audizione nella sopra citata commissione presieduta dal consigliere regionale lucchese Stefano Baccelli.

Ad oggi però nonostante i vari solleciti e passati parecchi mesi, da parte degli uffici della commissione e del suo Presidente non è ancora pervenuta alcuna risposta né a Fratelli d’Italia né allo stesso Comitato. Il timore nostro è che, coinvolto come sembra nel Risiko delle candidature alle prossime elezioni nazionali, Baccelli lasci cadere nel vuoto la richiesta di audizione privando i cittadini di Capannori della possibilità di spiegare le loro ragioni al Consiglio Regionale. Un comportamento quello di Baccelli che non si discosta molto da quello tenuto dall’Amministrazione comunale di Capannori e dall’Assessore regionale Marco Remaschi, destinatario di una lettera ancora senza risposta. Intanto però il progetto va avanti e i cittadini continuano ad essere ignorati.

Matteo Petrini – Coordinatore Comunale Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale Capannori

Circolo Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale Capannori