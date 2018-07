Fratelli d’Italia annuncia un’interrogazione sull’affidamento della manutenzione dei siti del turismo

LUCCA – «Ci riserviamo di presentare un’interrogazione tramite il nostro consigliere comunale Nicola Buchignani riguardo agli affidamenti per la manutenzione del sito turistico comunale», lo annuncia il Circolo lucchese di Fratelli d’Italia dopo gli interrogativi in merito sollevati dalla lista civica Sìamo Lucca.

«Quanto riporta la lista di centrodestra, se confermato sarebbe gravissimo – scrive FdI – ecco perché pretendiamo che l’amministrazione Tambellini dia urgentemente risposte chiare ai cittadini».

«Conosciamo Tambellini da diversi anni e sappiamo che la sua politica si basa, almeno a parole, su concetti nobili quali trasparenza e correttezza – prosegue Fratelli d’Italia – pensiamo quindi che non abbia problemi a fornire la lista degli affidamenti diretti conferiti dal Comune con le dichiarazioni che evidenziano che non ci siano incarichi dati a parenti o affini di amministratori o aziende interessate».

«Ricordiamo infine – chiude FdI – che il settore turistico della città conta circa 40 dipendenti pubblici o para-pubblici tra quelli in forza al Comune stesso, alla Provincia e a Itinera. Spesso ci siamo chiesti (e abbiamo chiesto, senza avere risposte precise) come vengano impiegati questi lavoratori se, ad esempio, i Centri di Accoglienza Turistica risultano più chiusi che aperti. Con queste forze in organico è proprio necessario ricorrere ad affidamenti esterni? Tra queste decine di persone non ce n’è neppure una in grado di svolgere il servizio richiesto? L’amministrazione dovrà chiarire a noi e ai cittadini il modo nel quale sta spendendo nel settore turistico perché sembra che stia sperperando risorse senza senso o, peggio, in maniera maliziosa. Nello stesso tempo invitiamo Remo Santini, la cui lista ha sollevato la questione, in qualità di Presidente della Commissione Controllo e Garanzia a convocare una riunione su questo argomento».