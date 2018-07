Francigena International Arts Festival: la celebrazione della violinista lucchese Lucilla Mariotti

ALTOPASCIO – Un grande concerto con violinisti di fama mondiale è in programma giovedi 19 Luglio 2018 alle 21,15 in Piazza Ospitalieri ad Altopascio, a ingresso libero.

Sul palco la lucchese Lucilla Mariotti, appena diciassettenne ma con oltre 40 primi posti ai più importanti concorsi musicali nel mondo che la pongono fra i tre migliori violinisti in assoluto, dimostrerà tutto il suo straordinario talento nella serata a lei dedicata dal Francigena International Arts Festival di Marco Lardieri , rassegna di musica classica giunta alla 8° edizione e momento di aggiornamento e studio che coinvolge per un mese 200 fra gli studenti di musica più importanti al mondo.

Con lei il suo maestro storico Marco Fornaciari al violino, anche lui un grandissimo dello strumento, uno dei pochissimi a suonare lo Stradivari del Comune di Cremona e il Guarnieri del Comune di Genova, che suoneranno con la Francigena Chamber Orchestra diretta da Rosella Isola, altra insegnante determinante per l’avvicinamento di Lucilla alla musica.

Un concerto che si avvarrà della acustica di piazza Ospitalieri di Altopascio che ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche per esaltare questi grandi interpreti della musica colta, ma che affascinerà chiunque abbia la fortuna di ascoltare le magiche note delle Quattro Stagioni di Vivaldi e del doppio concerto in Lam RV 522, che usciranno dagli strumenti di questi musicisti famosi nel mondo.

Marco Fornaciari, livornese, ha iniziato lo studio del violino nella sua città col M° Chiti proseguendo poi presso l’Accademia Chigiana con i maestri Accardo, Brengola e Gulli. In seguito si è diplomato con distinzione nella classe del M° Romano al Conservatorio di Ginevra.

Ha suonato da solista nelle più prestigiose Sale da Concerto: La Scala, Mozarteum, Felsenreitschule, Salle Pleyel, Accademia di S. Pietroburgo, Sala Tchaikovskij, Bunka Kaikan, Suntory Hall, Sydney Opera House, MusikVerein, Lincoln Center registrando spesso in presa diretta per numerosi enti radiotelevisivi. Ha inciso musiche di Beethoven, Bartok, Faurè, Ravel, Schumann, Schoenberg, Vivaldi per le case discografiche Erato, Naxos e foné, per la quale ha ultimato l’unica registrazione integrale (in sei CD) delle oltre 80 composizioni di Paganini per Violino e Chitarra. Si dedica attivamente anche al repertorio per Viola (del quale ha registrato alcuni CD sia in recital che con orchestra) e alla pratica del Violino Barocco con cui ha inciso, tra l’altro, una edizione “filologica” delle “Sei Sonate e Partite” di J. S. Bach.

È fra i pochissimi a cui sia stato concesso più volte di suonare lo Stradivari del Comune di Cremona, ed il Guarneri di Paganini del Comune di Genova al Teatro Carlo Felice. Con l’Ensemble Foné, di cui è anche direttore artistico oltre che solista, ha recentemente registrato le Quattro Stagioni di Vivaldi per la Foné, in coproduzione con Philips e Sony, in super audio CD, suonando gli strumenti conservati presso il Comune di Cremona: lo Stradivari 1715, il Guarneri del Gesù, l’Andrea Amati e la viola Gerolamo Amati.

Lucilla Rose Mariotti è una giovane violinista italiana, nata nel 2001, che si sta affacciando con successo sulla scena musicale nazionale ed internazionale. Nel 2017 ha vinto il primo premio assoluto nella 59° edizione del prestigioso concorso “ Kocian Violin Competition” in Repubblica Ceca. Sempre in Repubblica Ceca Lucilla Rose è risultata vincitrice di altre due competizioni violinistiche, ricevendo anche una menzione speciale per la migliore esecuzione del brano contemporaneo ceco “ Dža more” di Sylvia Bodorova. Nel 2018 ha eseguito il concerto per violino ed orchestra in Mi minore op. 64 di Mendelssohn con la Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice sotto la direzione del Maestro David Švec al Kocian Festival e a luglio suonerà il concerto per violino ed orchestra op 35 di Tchaikovsky al Festival Internationale in Kroměříž in Repubblica Ceca, sotto la direzione del Maestro Tomas Netopil. Recentemente si è aggiudicata il 1st Duke of Devonshire Award per la migliore esecuzione di un musicista under 18 ed il Cox Memorial Prize all’ ESO 31 st Young Soloist Competition 2018 ad Eastbourne nel Regno Unito. Inoltre nel 2017 è risultata tra i vincitori del 5° concorso organizzato dalla New York International Artists Association venendo così invitata a suonare alla Weill Recital Hall del Carnegie Hall di New York. Oltre a queste recenti affermazioni Lucilla Rose è risultata vincitrice del primo premio assoluto in oltre 40 concorsi nazionale ed internazionali.

Lucilla Rose ha tenuto il suo primo concerto da solista accompagnata da orchestra a 9 anni e da allora si è esibita in Italia ed all’estero (San Marino, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Belgio, Regno Unito, New York) in oltre 100 concerti accompagnata da piano, ensemble cameristici e orchestra. In particolare ha suonato al Museo Brera in occasione dell’Expo nel 2015, presso il Museo Piaggio di Pontedera in occasione della Mostra per i 30 anni di attività di Giulio Cesare Ricci titolare della prestigiosa etichetta musicale Fonè, a Firenze con la Symphonietta, al Francigena International Arts Festival con la Francigena Chamber Orchestra, al Teatro Dario Fo di Camponogara vicino a Venezia con Note Future Chamber Orchestra and a Villa Lante al Gianicolo a Roma grazie all’Associazione Musicaimmagine in collaborazione con l’Institutum Romanum Finlandiae. Alcune sue performance sono state trasmesse da Radio Vaticana, dalla Radio Ceca e da Venice Classic Radio. Inoltre ha partecipato alla trasmissione televisiva in prima serata su Rai 1 “Prodigi 2017: La Musica è Vita” in collaborazione con UNICEF.

Per le commemorazioni per il Giorno della Memoria ha suonato in varie occasioni ed in particolare presso il Campo di Concentramento di Fossoli e a Firenze presso la Biblioteca delle Oblate in uno spettacolo con l’attrice Ottavia Piccolo.

Lucilla Rose ha iniziato lo studio del violino all’età di 5 anni con i Maestri Nicoletta del Carlo, Edoardo Oddone e Alberto Bologni. Dall’età di 8 anni studia regolarmente con Maestro Marco Fornaciari (frequentando anche la sua masterclass annuale presso l’Accademia Musicale Stefano Strata di Pisa). Attualmente è seguita anche da Maestro Maurizio Sciarretta presso il Dipartimento d’Archi dell’Accademia Internazionale di Imola e partecipa regolarmente alle lezioni e masterclass di Mark Messenger (Royal College a Londra) e di Jiri Fiser (Conservatorio di Praga). Durante l’estate frequenta la Vaclav Hudecek Academy.