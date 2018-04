Francesconi: solo materiali compostabili per gli eventi di Capannori

CAPANNORI – Promuovere sul territorio eventi sportivi, ma anche altri tipi di manifestazioni, come ad esempio le sagre ed eventi di altro genere, a rifiuti zero. Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale che congiuntamente al Centro di Ricerca Rifiuti Zero, ad Ascit ed al Trofeo Podistico Lucchese stanno lavorando per incentivare le realtà associative del territorio, soprattutto quelle sportive, ad utilizzare durante i loro eventi materiali esclusivamente compostabili, eliminando l’utilizzo della plastica e di rifiuto indifferenziato.



<<Il nostro obiettivo – spiega l’assessore all’ambiente Matteo Francesconi – è quello di compiere un ulteriore passo avanti verso rifiuti zero incentivando gli organizzatori di eventi e, in particolare, quelli di manifestazioni sportive durante le quali si produce molta plastica, ad utilizzare materiali come bicchieri, forchette o piatti in materiale compostabile , ovvero cellulosa, mater Bi o cartoncino. Un modo affinchè tutti questi eventi riducano la produzione di rifiuti e diventino più sostenibili dal punto di vista ambientale. Con questa nuova iniziativa dopo aver costruito un sistema basato sulla raccolta porta a porta spinta per cittadini e aziende, incentivando pratiche di riduzione, riuso e riciclo, oggi vogliamo fare un ulteriore passo avanti verso rifiuti zero, che riguarda il settore degli eventi, in modo che anche le associazioni facciano la loro parte ma abbiano anche dei benefici sia per quanto riguarda la semplificazione nella gestione dei rifiuti durante le iniziative, sia perchè potranno usufruire di una comunicazione ad hoc sui siti e social istituzionali>>.

Poichè i materiali compostabili sono più costosi rispetto alla plastica e questo può non agevolare le associazioni ad aderire all’iniziativa Eventi a Rifiuti Zero proprio oggi Comune, Centro di Ricerca Rifiuti Zero, Ascit e Trofeo Podistico Lucchese hanno inviato una lettera alle aziende del territorio che producono questo genere di materiali per richiedere preventivi su grandi quantitativi, sulla base del numero di eventi che potrebbero essere interessati ad aderire all’iniziativa, per ottenere prezzi vantaggiosi in e quindi un ammortamento dei costi che potrebbero risultare troppo elevati per le associazioni. Alle aziende si offre la possibilità di sponsorizzare le manifestazioni.