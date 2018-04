Francesco Fagni apre il tesseramento della Lega ad Altopascio

ALTOPASCIO – Ad Altopascio dopo l’exploit della Lega alle elezioni politiche del 4 marzo il Movimento non allenta il contatto diretto con il territorio; tutt’altro. A definire la scaletta dei prossimi appuntamenti nella cittadina del Tau è Simone Marconi, commissario della sezione Altopascio-Montecarlo, che mette le cose in chiaro: “Non abbiamo intenzione di adagiarci sugli allori. In questi anni abbiamo consolidato la nostra presenza sul territorio con banchetti e gazebo, nella consapevolezza che il contatto diretto con la persone premia sempre. Per questo motivo continueremo, come già stiamo facendo, a essere presenti per informare e ascoltare i cittadini Altopascesi e Montecarlesi, recepire le loro istanze e darne riscontro. E’ partita ufficialmente anche la campagna tesseramento 2018 e stiamo ricevendo sempre più adesioni che ci gratificano ma allo stesso tempo ci incoraggiano a fare di più. Per questo motivo stiamo lavorando a un calendario di incontri, gazebo informativi, riunioni mirate e corsi di formazione dove i soci sostenitori potranno partecipare ed essere formati oltre ad informare dell’attività svolta dai rappresentanti nelle istituzioni. Per aderire al movimento basta contattarci sulla pagina facebook o contattare direttamente i responsabili del tesseramento Sabrina Pellegrini e Alessandro Pieretti.

Francesco Fagni