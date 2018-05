Francesco Carmignani con il suo violino elettrico in scena a GreenheArt

LUCCA – Venerdì 18 maggio 2018 alle ore 18 a GreenheArt, l’Emotional Space dei Vivai Marino Favilla, andrà in scena il talentuoso musicista Francesco Carmignani con il suo violino elettrico. Sarà un incontro in cui le note si alterneranno al racconto personale dell’artista che ripercorrerà le tappe della sua carriera e parlerà del suo rapporto con lo strumento musicale. Il violino e il suo utilizzo anche in altri contesti musicali, come il rock e la musica elettronica, saranno gli argomenti di confronto e dibattito con il pubblico.

Diplomatosi in violino nel 1991 all’Istituto Musicale Mascagni di Livorno, Carmignani ha collaborato con molte orchestre italiane ed estere. Dal 1996 al 2008 è stato primo violino del gruppo pop-strumentale “Rondò Veneziano” con il quale vanta numerosi concerti in tour mondiale. Ha inciso diversi singoli di musica elettronica, sperimentale, rock, reggae e pop. Si è esibito nelle sale più prestigiose di Ibiza, Miami, Baltimora ed in svariati tour in Italia, Germania, Svizzera, Austria, Spagna, Francia, Grecia, Inghilterra.

Violino solista nella band “Eddie & The Robbers”, da anni collabora con Federico de’ Robertis, con cui ha realizzato le colonne sonore di molti film. Dal 2006 compone musiche per Rai Trade.

“La musica ha un valore universale – commenta Paola Favilla –, è qualcosa che ci coinvolge dal di dentro, esalta le nostre emozioni e si alimenta con la contaminazione dei generi. La musica è come una medicina naturale che ci insegna l’importanza dell’espressione per essere veramente noi stessi”. L’incontro, che rientra nella programmazione culturale ideata e prodotta da MVIVA, è a ingresso libero.

I prossimi appuntamenti culturali

MAGGIO

Venerdì 25 maggio 2018 ore 18

Teatro Giovani, “Una rara rana nera”

Ideato e scritto da Nicola Fanucchi; regia di Ugo Manzini

Presentazione a cura di Cataldo Russo

GIUGNO

Venerdì 8 giugno 2018 ore 18

Sergio Talenti presenta “David Jacobson: Land Art, espressione artistica o stile di vita?”

Giovedì 14 giugno 2018 ore 18

GreenheArt si racconta: “L’uomo incontra la natura e diventa artista (di se stesso)”

Con Christian Balzano, Choi Yoon Sok, Bruno Pedrosa e Riccardo Bagnoli

A cura di Maurizio Vanni

Giovedì 21 giugno 2018 – Solstizio estivo

ore 18 Maurizio Vanni presenta il libro di Alberto Simone “La felicità sul comodino”, Tea Editore

ore 22 A lezione con Elena Keher Kaur Bocci e i segreti del Kundalini yoga

ore 24 Riti propiziatori per trovare la felicità

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.