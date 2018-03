Forza Nuova: una passeggiata per la sicurezza giovedì 29

LUCCA – La sezione lucchese di Forza Nuova effettuerà in data 29 marzo a partire dalle ore 22:00 una passeggiata per la sicurezza – dichiara Giovanni Damiani, segretario provinciale di Forza Nuova a Lucca – presso il Parco “Ilio Micheloni” a Lammari, che come segnalato dai residenti sui mass media locali è abbandonato al degrado ed ai malintenzionati, specie nelle ore serali.

Come da nostra tradizione, dove lo Stato abbandona i propri cittadini, i nostri militanti si impegnano nel controllo notturno delle zone più difficili ottenendo un effetto deterrenza ai crimini, che l’assenza delle istituzioni non riesce a garantire.



Giovanni Damiani

Segreteria provinciale Forza Nuova Lucca