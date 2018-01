Forza Nuova promette: ‘Passeggiate della sicurezza contro i soliti invasori’

LUCCA – «La sezione lucchese di Forza Nuova ha effettuato in questi ultimi fine settimana gazebo informativi in centro storico – dichiara Giovanni Damiani, segretario provinciale di Forza Nuova a Lucca – con raccolta firme per presentare la lista ”Italia Agli Italiani” alle elezioni politiche del 4 marzo.»

«In merito agli ultimi episodi ai danni di ragazze lucchesi per opera dei soliti invasori che bivaccano nelle nostre città, i nostri militanti effettueranno a cadenza regolare le Passeggiate per la Sicurezza nel centro storico, che consistono nel riappropriarsi con la presenza ed il controllo dei luoghi che ci appartengono come lucchesi ed italiani».

«La nostra presenza – conclude Damiani – sarà un forte deterrente contro la criminalità affinchè sia restituita alla cittadinanza la spensieratezza di uscire di casa senza timori di aggressioni, dato che Lucca negli ultimi anni ha scalato posizioni nel triste primato della mancanza di sicurezza».

La Segreteria di Forza Nuova Lucca