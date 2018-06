Forza Italia Viareggio esprime soddisfazione per il piano di rilancio di Torre del Lago

VIAREGGIO – Esprimiamo soddisfazione per il “Piano straordinario per Torre del Lago” approvato alcuni giorni fa dalla giunta e annunciato dal sindaco Del Ghingaro. Un progetto completo e complesso che risponde appieno alle criticità segnalate dalla nostra delegazione lo scorso 23 aprile, quando il coordinatore Marco Dondolini, il tesoriere Giovanni Peralta e il portavoce per Viareggio e Torre del Lago, Athos Pastechi, incontrarono in Municipio il primo cittadino.

In quell’occasione, Pastechi aveva sollecitato come priorità per la frazione proprio la sicurezza, il decoro e il rilancio economico della Marina, quest’ultimo da attuare attraverso interventi strutturali e una modifica della destinazione d’uso delle concessioni, per diversificare l’offerta turistica della zona e, di conseguenza, le opportunità di investimento per gli operatori interessati.

Le opere promesse dall’amministrazione, insieme agli impegni presi lo scorso 15 giugno con le categorie economiche torrelaghesi dai nostri parlamentari Deborah Bergamini e Massimo Mallegni, dal capogruppo in consiglio regionale, Maurizio Marchetti e dal capogruppo in consiglio comunale Alessandro Santini, ci fanno guardare con fiducia al futuro di Torre del Lago Puccini. Nell’auspicio che, naturalmente, ognuno faccia la propria parte.

Il Coordinamento Comunale

Forza Italia – Viareggio