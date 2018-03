Forza Italia festeggia Mallegni e Bergamini con un’apericena all’Hotel Guinigi

LUCCA – Un apericena informale per ringraziare volontari e sostenitori. Un momento per ritrovarsi, a dieci giorni dalle elezioni politiche che hanno sancito il sorpasso del centro destra e di Forza Italia in provincia di Lucca ed in Toscana per guardare ai prossimi futuri traguardi partendo dal territorio e da una nuova e più efficace presenza dentro le comunità.

Appuntamento giovedì 15 marzo (alle ore 19.00) al Grand Hotel Guinigi (via Romana, 1247) a Lucca con il neo senatore Massimo Mallegni, tre volte sindaco di Pietrasanta, e la deputata Deborah Bergamini. Entrambi sono usciti vittoriosi dai rispettivi collegi uninominali che li hanno visti superare sia il centro sinistra sia il movimento 5 Stelle. I due neo parlamentari, unitamente al coordinatore provinciale, Maurizio Marchetti, hanno infatti organizzato un momento conviviale per tornare subito sul territorio e gettare le basi per l’attività di ascolto ed azione.