Forza Italia Capannori sulle elezioni politiche

CAPANNORI . I risultati del 4 Marzo Scorso parlano chiaro: a Capannori il vento è cambiato. Le percentuali di voto dimostrano che l’aria che tira è quella del centrodestra. Il Pd e la sinistra non sono più maggioranza , non solo nel paese, ma anche nel nostro comune. Siamo quindi pronti al prossimo passo: cercare di tornare , dopo 15 anni , alla guida di Capannori con le amministrative del prossimo anno. Il nostro pensiero combacia perfettamente con quello espresso da Giovanni Marchi , di Energie per L’Italia ; il centrodestradovrà esserci ed essere unito. Come già dicemmo, nella conferenza stampa di fine anno , non ci saranno fughe in avanti da parte nostra. Il candidato dovrà essere espressione di tutti i partiti di centrodestra. L’Alleanza fra Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia , Noi con l’Italia/Udc ed Energie per L’Italia dovrà rimanere tale anche qui da noi. Una sola cosa deve essere chiara: Forza Italia Capannori appoggerà esclusivamente un candidato di centrodestra. Che ha sempre manifestato ideali coerenti con tale orientamentoe che non si è mai reso protagonista di “inciuci” o “salti della barricata”. Al contrario di quanto qualcuno magari pensa, i cittadini non sono stupidi e non dimenticano. La coerenza e la chiarezza dovranno essere le basi su cui si poggerà la nostra intesa. Nelle prossime settimane contatteremo i rappresentanti degli altri gruppi sul nostro territorio per continuare il lavoro che ci porterà alle amministrative 2019