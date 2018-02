Forza Italia Capannori interviene sui martiri delle Foibe

CAPANNORI – Riprendendo quello che ha scritto il consigliere di energie per l’Italia , Giovanni Marchi, ieri era il giorno del ricordo. Ma dei nostri fratelli uccisi brutalmente dai comunisti titini in ex Jugoslavia sembra proprio che nessuno , in comune, voglia sentir parlare. Forse perché gli Italiani , per la sinistra, passano sempre in secondo piano. Forse perché alcuni di loro, hanno militato sotto il simbolo della falce e martello. Marchio che contraddistingueva anche gli autori di quelle stragi. Magari si vergognano del silenzio e del negazionismo Perpetrato in 70 anni. In ogni caso ci sarebbe una mozione, approvata all’unanimità dal consiglio e proposta dal centrodestra 2 anni fa. Si prevedeva un opera di sensibilizzazione ai fatti accaduti. Inoltre era stata decisa l’intitolazione di una via/piazza ai martiri delle foibe. Nulla è stato fatto. Sindaco/presidente della provincia muto. Gruppi consiliari di maggioranza in silenzio. Giunta comunale non pervenuta. Bravi! Bel lavoro. Avete dimostrato definitivamente che esistono morti di serie B. Ebbene risolleveremo la questione nel prossimo consiglio sperando che qualcuno, nel frattempo, si rinvenga e spenda una parola per i nostri concittadini trucidati e abbandonati dalla loro stessa patria. Nel frattempo non nascondiamo la nostra delusione . Onore a coloro che sono morti solo per essere nati italiani. Onore a chi è fuggito e, con forza e coraggio, ha ricostruito la propria vita in uno stato che si era dimenticato di lui. Onore ai martiri delle foibe. Italiani.

Forza Italia Capannori