Forte dei Marmi: tante novità per le attività estive dedicate ai più piccoli

FORTE DEI MARMI – Apriranno lunedì 14 Maggio le iscrizioni ai “Centri Estivi – Forte Campus 2018”, servizio estivo organizzato dal Comune di Forte dei Marmi e destinato ai bambini delle scuole di Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado, che si svolgerà dal 15 Giugno al 15 Settembre presso la Spiaggia dei Bambini di Forte dei Marmi in quattro turni a scelta, suddivisi in base ai diversi ordini di scuola. Per le Scuole di Infanzia, i Centri Estivi si svolgeranno nei mesi di luglio, agosto e settembre, per le scuole Primarie saranno nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, mentre per le Scuole Secondarie di I Grado si potrà scegliere i turni di luglio e agosto.

Quest’anno il servizio prevede importanti novità: le attività ludico-motorie, saranno connesse principalmente al mare (nuoto, surf, vela, giochi con la rena) e si terranno presso la Spiaggia dei Bambini, in modo da ridurre il più possibile gli spostamenti durante i caldi mesi estivi, con una programmazione settimanale calibrata in base alle esigenze dei diversi ordini scolastici. In questa programmazione, inoltre, sarà appositamente lasciato uno spazio e un tempo liberi da ogni attività per permettere ai bambini di ritagliarsi un intervallo in cui rilassarsi e stare con se stessi.

Questo progetto rientra nell’esercizio del cosiddetto “Diritto alla Noia”, un diritto che deve essere garantito a tutti, specialmente ai più piccoli, che troppo spesso si trovano ad avere un’agenda piena di attività e impegni che sottraggono loro una delle cose più importanti: il tempo. Un tempo libero, formativo, da passare con loro stessi e con i compagni, e che spesso diventa occasione di creatività portandoli ad inventare nuovi scenari e giochi che altrimenti non troverebbero spazio. Accanto a queste importanti attività, l’Amministrazione Comunale ha deciso di portare avanti il progetto di potenziamento della lingua inglese ampliando l’offerta educativa: insegnanti madrelingua provenienti da Istituti qualificati terranno non solo laboratori a tema per i più piccoli e corsi in aula per le scuole Primarie e Secondarie di I Grado, ma affiancheranno anche parte delle attività ludico-sportive previste che verranno quindi svolte in lingua inglese e, al termine, rilasceranno idonee certificazioni finali per ogni ordine di scuola.

Si ricorda che le iscrizioni saranno attive dalle ore 9.00 di lunedì 14 Maggio alle ore 23.59 di giovedì 24 Maggio e dovranno essere presentate in modalità ONLINE, attraverso il Portale Genitori per i bambini già iscritti al Sistema SchoolWeb e tramite il Portale Iscrizioni per i bambini che non sono iscritti a SchoolWeb o che non frequentano le scuole di Forte dei Marmi.

Tutte le informazioni sul servizio sono presenti sul sito del Comune di Forte dei Marmi

(http://www.comune.fortedeimarmi.lu.it/) in cui i genitori potranno trovare anche i documenti di

guida alle iscrizioni, utili per la corretta compilazione della domanda.