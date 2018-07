Forte dei Marmi punta ai finanziamenti regionali per il nuovo plesso scolastico a Vittoria Apuana

FORTE DEI MARMI – Nell’ambito del bando regionale triennale della Regione Toscana inerente la messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici il Comune di Forte dei Marmi ha presentato la pratica di richiesta di finanziamento di euro 5 milioni per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un nuovo plesso scolastico a Vittoria Apuana, nei terreni comunali lungo via Padre Ignazio da Carrara prospicienti, lato mare, il piazzale delle scuole Ugo Guidi.

Il progetto di fattibilità, stante la non convenienza tecnico economica di adeguare l’edificio di Via Melato (Scuole primarie Carducci) , concerne la realizzazione di un nuovo plesso scolastico che verrà costruito con tutti i criteri moderni richiesti per la costruzione di una nuova scuola.

La partecipazione al bando è un passaggio fondamentale che consentirà, con ogni probabilità a settembre, di conoscere gli esiti della richiesta di finanziamento e conseguentemente programmare l’importante intervento previsto.

Insieme agli adeguamenti sismici delle scuole Don Milani, Ugo Guidi e Pascoli, per i quali il Comune ha già ottenuto spazi finanziari e finanziamenti specifici e sta procedendo ai bandi, tale importante intervento consentirà di concludere l’adeguamento di tutti i plessi scolastici costituiti dalle primarie e dalle secondarie di primo grado cittadine.

Si tratta quindi di un altro passaggio importante voluto fortemente dalla Amministrazione che individuato come prioritario l’adeguamento sismico degli edifici scolastici sul territorio.