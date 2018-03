Programma di identità: bando sul sito del Comune di Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – E’ stato pubblicato sul sito del Comune, www.comune.fortedeimarmi.lu.it, sezione bandi, un avviso per la presentazione di eventuali progetti per l’implementazione di un programma di identità del Comune di Forte dei Marmi.

Considerando che l’Amministrazione Comunale, a seguito di manifestazione di interesse, ha approvato un progetto presentato, con delibera di Giunta n. 50/2018, ha ritenuto opportuno verificare se vi siano altri soggetti specializzati, in grado di proporre condizioni di potenziamento dell’offerta approvata.

Il termine di scadenza previsto per presentare domanda è fissato per il giorno 21 marzo 2018 entro le ore 12.