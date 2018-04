Forte dei Marmi: il bilancio 2018 lascia a zero l’aliquota Tasi

FORTE DEI MARMI – Presentato in consiglio comunale, svoltosi a Villa Bertelli mercoledì 28 marzo, il bilancio di previsione, che chiude con un avanzo presunto di 20 milioni 216mila 882 euro, su un totale complessivo di 37 milioni 660mila 316 euro di spese correnti, in linea con l’assestato del 2017.

Il bilancio sarà portato in approvazione nella prossima assise consiliare.«La scelta dell’amministrazione comunale – spiega soddisfatto l’assessore alle finanze Andrea Mazzoni – è stata quella di ponderare le spese di investimento e quelle correnti, necessarie per l’annualità in corso, così da monitorare meglio la situazione generale e non fare eccessivamente ricorso all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione consentito dopo l’approvazione del consuntivo. Questi risultati – prosegue Mazzoni – siamo riusciti a raggiungerli, nonostante la conferma del contributo al Fondo di Solidarietà, (che ricordo è il contributo imposto dallo Stato ai comuni virtuosi per aiutare quelli che non lo sono) di circa 8milioni di euro, pari al 50% dell’introito IMU complessivo del nostro Comune. Sottolineo che abbiamo raggiunto l’obiettivo, grazie anche agli introiti derivanti dagli accertamenti IMU 2012».

Il consiglio ha poi approvato la conferma dell’aliquota zero per la TASI. Modificato, invece, allo scopo di andare incontro alle esigenze dei cittadini, il regolamento dell’Imposta Unica dei Comuni (UIC), con la previsione di portare a tre, le rateizzazioni del pagamento dell’imposta, attualmente ferme a due.

Le nuove scadenze saranno il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Infine, è stata introdotta nel regolamento della TARI la possibilità di vedere riconosciuto uno sconto sui costi, grazie al conferimento diretto al centro di raccolta di via Olmi, che partirà al momento dell’avvio del servizio, previsto nel breve futuro.