Forte dei Marmi: parte il progetto ‘Ombrelloni sociali’

FORTE DEI MARMI – Parte la stagione estiva a Forte dei Marmi, e con essa il progetto di “ombrelloni sociali” destinato a residenti, associazioni ed enti assistenziali del territorio comunale. La proposta, portata avanti dall’Amministrazione comunale, mira a garantire la possibilità di fruire dei servizi balneari anche alle categorie più deboli della comunità fortemarmina.

In particolare, saranno disponibili 4 ombrelloni presso la spiaggia attrezzata di Levante per cittadini singoli o nuclei familiari residenti; presso la spiaggia di Ponente i punti ombra a disposizione saranno sempre 4, ma da destinarsi ad associazioni ed enti assistenziali aventi sede a Forte dei Marmi. L’assegnazione sarà valida secondo turni di 15 giorni, dal lunedì al venerdì, a partire da lunedì 25 giugno.

La domanda, scaricabile dal sito del Comune di Forte dei Marmi, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:30 di giovedì 22 giugno, mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo o tramite PEC con una mail all’indirizzo protocollo.comunefdm@nullpostacert.toscana.it.

Nella domanda potranno essere indicati uno o più periodi. In quest’ultimo caso, la richiesta di periodi ulteriori al primo sarà accolta qualora non vi siano altre domande da soddisfare.

In caso di più richieste per lo stesso periodo ed in numero superiore ai posti ombra disponibili verrà stilata una graduatoria che terrà conto dell’ISEE, nel caso di singoli richiedenti e nuclei familiari, o dell’ordine di arrivo della domanda per quanto concerne associazioni ed enti assistenziali.

Qualora per alcuni periodi il numero di domande pervenute per una delle due tipologie di richiedenti (persone fisiche ed associazioni) sia inferiore al numero di ombrelloni disponibili, sarà possibile assegnare i posti ombra rimasti non assegnati a domande appartenenti all’altra categoria.

Per informazioni, contattare l’Ufficio Servizi Sociali chiamando il numero 0584 280229 o inviando una mail all’indirizzo sociale@nullcomunefdm.it.