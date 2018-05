Forte dei Marmi organizza soggiorni estivi per gli over 65

FORTE DEI MARMI – Agosto in montagna per i cittadini over-65 di Forte dei Marmi: il consigliere alle Politiche sociali , Simona Seveso promuove un soggiorno all’Abetone presso la struttura “La Casetta”, situata in località Le Regine, dal 5 al 12 agosto 2018. Il campus estivo, organizzato dallo Sci Club “Le Marmotte”, prevede 8 giorni e 7 notti a pensione completa nel complesso di proprietà del Comune, nonché una serie di attività, pensate appositamente per gli ospiti, tra cui escursioni guidate all’interno del comprensorio dell’Abetone, tornei di carte, balli di gruppo e tombole.

«Il soggiorno estivo rientra tra le iniziative a favore dei cittadini over-65, per favorire la socializzazione, combattere l’isolamento e migliorarne il benessere psico-fisico – spiega Simona Seveso, consigliere delegato al Sociale – si tratta di un ulteriore provvedimento con cui l’Amministrazione comunale dimostra la sua vicinanza e la sua attenzione nei confronti della fascia di popolazione più anziana».

Il costo del soggiorno è di € 280,00 a persona, con la sola esclusione del trasporto da Forte dei Marmi ad Abetone e viceversa e servizi aggiuntivi. Sono previste agevolazioni sulla quota di compartecipazione, con una soglia ISEE minima di accesso stabilita in €16mila. Il modulo di iscrizione può essere ritirato presso l’Ufficio Servizi sociali del Comune di Forte dei Marmi, oppure scaricato dal sito www.abetonelacasetta.it. La consegna può essere effettuata allo stesso Ufficio; in alternativa, è possibile inviare la documentazione adeguatamente compilata all’indirizzo info@nullabetonelacasetta.it.

Per informazioni, chiamare il numero 0573 60285 o scrivere un’e-mail a info@nullabetonelacasetta.it.