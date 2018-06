Forte dei Marmi: nuovi lavori e interruzione di energia elettrica

FORTE DEI MARMI – Proseguono i lavori di E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico di Forte dei Marmi, con particolare riferimento alle zone di via Mazzini, via Puccini, via Matteotti, via Verdi e via D’Annunzio. Lunedì 11 giugno, E-Distribuzione effettuerà un intervento di restyling della rete elettrica a bassa tensione. Le operazioni richiederanno un’interruzione temporanea del servizio elettrico, dalle ore 9:00 alle 13:00, circoscritta ad un gruppo ristretto di utenze di via Mazzini, via Puccini, via Matteotti, via Verdi e via D’Annunzio. In particolare, per quanto concerne via Mazzini saranno coinvolte le utenze corrispondenti ai civici 146, da 150 a 152, da 156 a 158, da 59 a 65, 71, 75; in via Puccini i numeri da 2 a 12, da 1 a 7; per via Matteotti i civici 54, da 58b a 60, 57, 61; in via Verdi i civici 7, da 8 a 10; in via D’Annunzio l’utenza al civico 5. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320 2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la app gratuita per smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803 500.