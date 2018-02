Forte dei Marmi: il Partito democratico interviene sul Premio Satira

FORTE DEI MARMI – Lo svolgimento del Premio Satira a luglio o agosto, come si apprende dalla stampa, non corrisponde alla volontà, da tutti espressa, di rendere Forte dei Marmi una località turistica per tutto l’anno perché una tale programmazione non potrà portare vantaggi per il turismo così come, invece, li potrebbe portare nel mese di settembre o in un periodo diverso da quello dell’alta stagione estiva.

La rivisitazione della formula del Premio può anche essere condivisibile ma non lo è assolutamente la collocazione in un periodo, quello estivo, quando Forte dei Marmi è nel pieno delle presenze. Invece di cercare nuove opportunità di promozione turistica e di generare flussi positivi per la nostra economia, si lasciano cadere tutti i buoni propositi del passato quando, da anni, il dibattito sulla cosiddetta “destagionalizzazione” coinvolge il paese. Negli anni scorsi il confronto su questo tema con le categorie, in particolare albergatori, balneari, commercianti, agenti immobiliari, è stato intenso e si è lavorato per creare e promuovere manifestazioni, eventi, iniziative che avessero un richiamo e una valenza turistica al di fuori dei due mesi estivi: il primo atto dell’amministrazione Murzi sarebbe, invece, quello di andare nella direzione opposta.

Ci chiediamo cosa ne pensino gli albergatori, le altre categorie e i cittadini tutti a questo proposito: forse sarebbe meglio ripensarci e mantenere il Premio Satira a settembre per rendere questo periodo maggiormente attraente da un punto di vista della proposta turistica.

A questo proposito dobbiamo dire che l’assenza di membri di Obiettivo Forte nel nuovo Comitato Satira impedirà di portare avanti questa idea all’interno del comitato stesso, ma quest’assenza è una conseguenza dell’atteggiamento di chiusura, nei confronti di una parte dell’opposizione, che ha avuto il Sindaco fin dal suo insediamento; non si può, d’altra parte, pretendere un dialogo ed esigerlo a comando perché si presuppone che per parlarsi ci debbano essere almeno due interlocutori.

Il Partito Democratico di Forte dei Marmi, a tale proposito, ritiene che bene abbiano fatto i consiglieri di opposizione del gruppo Obiettivo Forte a non fornire nominativi perché quello che interessa è un dialogo sui contenuti e non sulle poltrone.

Il Sindaco, dopo aver detto mesi fa in Consiglio comunale, in merito alla composizione del Consiglio di amministrazione di Villa Bertelli e in risposta a una richiesta dei consiglieri di Obiettivo Forte, che avrebbe fatto “come gli pare” perché non esistevano regolamenti che prevedessero una rappresentanza delle opposizioni nel consiglio di amministrazione, avrebbe poi preteso un dialogo a tempo scaduto per imporre la sua volontà e per far indicare a Obiettivo Forte un nome nel Comitato Satira: ma, caro Sindaco, Il dialogo è possibile se si parte da basi condivise e, soprattutto, dal rispetto istituzionale.

Comunque, possiamo dire, su queste vicende, che, se ci fosse un annullamento dei provvedimenti con riferimento alla nomina del consiglio di amministrazione di Villa Bertelli e di quello del Comitato Satira, con la chiara volontà di ripartire da zero, si potrebbe aprire un dialogo nel rispetto reciproco, e ciascuno per la propria posizione di maggioranza e opposizione: e, quindi, un dialogo sui temi e che non si esaurisca con l’assegnazione di questo o quel posto.



Simone Tonini

Segretario del Partito Democratico di Forte dei Marmi