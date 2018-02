Forte dei Marmi: dal ministero spazi finanziari per antisismica scolastica e sport

FORTE DEI MARMI – Il Comune di Forte dei Marmi ha ottenuto spazi finanziari dal Ministero per euro 548.000 spendibili in deroga alle norme sul pareggio di Bilancio. <<Sono molto soddisfatto – dichiara l’Assessore al Bilancio, Andrea Mazzoni – che l’Amministrazione Comunale sia riuscita a sfruttare questa importante occasione. Grazie alla pratica svolta potremo investire euro 285.000 per gli interventi antisismici presso la scuola Don Milani ed euro 263.000 per realizzare il nuovo impianto di illuminazione del palazzetto dello sport e la cabina elettrica dello stadio, opera necessaria per poi realizzare la nuova illuminazione. Progetti importantissimi per il nostro territorio che potranno partire quanto prima e che senza questi spazi sarebbero rimasti sogni nel cassetto>>.

Sul punto interviene anche l’Assessore ai Lavori Pubblici, Enrico Ghiselli: <<Risultato estremamente positivo che permetterà di realizzare anche queste opere molto importanti in aggiunta a quelle che prevederemo con il Bilancio Ordinario. Lavoreremo intensamente anche per richiedere ulteriori finanziamenti in deroga per altre opere pubbliche essenziali per la nostra comunità. Questo è un primo importante risultato di un lavoro di squadra che questa amministrazione sta realizzando sulle varie tematiche>>.