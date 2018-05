Forte dei Marmi: assegnazione di 10 borse lavoro a chi si trova in stato di disoccupazione

FORTE DEI MARMI – Pubblicato l’avviso per l’assegnazione di 10 borse lavoro che permetteranno a chi si trova in stato di disagio economico di ricevere 400 euro mensili e la copertura assicurativa garantita per un periodo massimo di 5 mesi, anche non consecutivi, in cambio della realizzazione di piccoli lavori di manutenzione e di utilità sociale da svolgere all’interno del territorio del Comune di Forte dei Marmi.

Gli interessati dovranno, a pena di esclusione, consegnare e presentare la relativa domanda, compilando l’apposito modulo, presso l’Ufficio protocollo a partire dalle ore 9.00 di sabato 5 maggio 2018 ed entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 21 maggio 2018.

Alla richiesta dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, certificato rilasciato dal Centro per l’impiego comprovante lo stato di disoccupazione; certificato rilasciato dall’organo competente attestante l’invalidità civile, legge 104/92 o similari. Possono presentare domanda di borsa lavoro i soggetti che siano in possesso al momento della data di scadenza del presente avviso dei seguenti requisiti: essere residente nel Comune di Forte dei Marmi da almeno 5 anni al momento della scadenza del bando o in alternativa essere residente nel Comune di Forte dei Marmi da meno di 5 anni ma aver avuto la residenza per un periodo, anche non continuativo di almeno 12 anni; essere in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a Euro 12.000,00; cittadinanza italiana o dei paesi U.E.; essere disoccupato; avere compiuto 18 anni.

La modulistica è scaricabile dal sito del comune www.comune.fortedeimarmi.lu.it nonché reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, nel quale saranno riportati i criteri per l’assegnazione di queste borse lavoro.

Soddisfatta Simona Seveso, consigliere delegato al Sociale: “Sono felice di essere arrivata a questo traguardo perché oltre a dare una possibilità lavorativa ed economica, seppur di contenuta entità a dieci persone del nostro comune, si applica una diversa prospettiva di aiuto in ambito sociale che permette a chi si trova in una situazione di difficoltà di compiere un’attività lavorativa, sentendosi utile per la propria comunità, non limitandosi più ad un approccio di tipo meramente assistenziale”.

Le prestazioni di lavoro saranno pianificate dall’Amministrazione Comunale in base alle esigenze sul territorio con la previsione per ciascun beneficiario di un impegno settimanale di 20 ore settimanali distribuite su 6 giorni settimanali (domenica inclusa).