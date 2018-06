Forte dei Marmi: annunciato da 2i Rete Gas, la progressiva sostituzione dei contatori tradizionali esistenti con i nuovi contatori elettronici

FORTE DEI MARMI – L’amministrazione Comunale rende noto di aver ricevuto una comunicazione ufficiale da parte di 2i Rete Gas, gestione di servizio di distribuzione del gas naturale in cui si annuncia la progressiva sostituzione sul territorio di Forte dei Marmi, dei contatori tradizionali esistenti con i nuovi contatori elettronici. I nuovi contatori elettronici del gas installati presso le utenze, possono comunicare con tecnologie GPRS in modalità punto-punto (attraverso cioè una SIM) oppure in radio-frequenza a 169 MHz attraverso apparati intermedi denominati “concentratori” dislocati sul territorio urbano. Quando il tutto sarà a regime i contatori con periodicità giornaliera saranno in grado di comunicare con il sistema centrale per la trasmissione di dati di lettura per il consumo del gas.