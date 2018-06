Forte dei Marmi: al nido ‘Il Moscardino’ nasce la sezione 6-12 mesi

FORTE DEI MARMI – Se lo scorso autunno l’anno educativo è iniziato con l’importante riapertura dell’Asilo Nido Madre Maria, quest’anno un’interessante novità riguarderà invece il Nido Moscardino.

L’Amministrazione Comunale ha, infatti, deciso di portare avanti il progetto di ampliamento e potenziamento dei servizi educativi all’infanzia con l’inaugurazione di una sezione sperimentale nei locali del Moscardino, denominata “Sezione Piccoli”, che accoglierà i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 mesi. Un servizio nuovo, quindi, strutturato per rispondere alle esigenze lavorative delle famiglie e dedicato, per la prima volta, ad una fascia di età, quella dei primi mesi di vita, tanto importante quanto delicata per la crescita psicofisica dei piccoli.

L’ingresso in un ambiente extra-familiare sarà, infatti, fondamentale per il loro sviluppo in quanto rappresenterà uno stimolo alla relazione con gli adulti e con gli altri bambini nei giochi e nei diversi momenti di routine (pasto, cambio, nanna) e aumenterà la loro capacità di muoversi liberamente e con serenità in un ambiente nuovo, ma strutturato in spazi adeguati ai loro bisogni.

Per questo motivo la struttura di via Nenni, nei mesi di luglio ed agosto, sarà temporaneamente chiusa per lavori di adeguamento all’accoglienza dei piccolissimi, già a partire da settembre, in locali appositamente pensati per le loro necessità e per favorire lo sviluppo di quelle capacità – gioco, relazione, movimento e scoperta – che sono alla base della loro crescita emotiva, cognitiva e fisica.

All’interno dei locali sarà strutturata una zona morbida con ceste contenenti stoffe e oggetti naturali scelti con la massima cura, tappeti, cuscini e attrezzature che permettano ai bambini di potersi alzare nella massima sicurezza con punti di appoggio per facilitarne i percorsi. Lo spazio è, infatti, fondamentale per il loro sviluppo: pensare ad una sezione di piccolissimi vuol dire innanzitutto progettare e garantire uno specifico ambiente, dedicato a loro, che tenga conto del particolare bisogno di sicurezza e di attenzione che questa fascia di età richiede.

La cura, il riposo, e l’esplorazione saranno al centro del lavoro delle educatrici che favoriranno la loro crescita con giochi che coinvolgeranno le mani, il viso e il corpo, come il cucù, la narrazione, l’ascolto del canto e il racconto delle filastrocche.

Un altro momento fondamentale è quello del sonno a cui sarà dedicato uno spazio separato e protetto, allestito in totale sicurezza: culle e lettini saranno disposti su tappeti e in modo tale da creare vicinanza con l’educatrice durante la nanna e anche la luminosità sarà modulata grazie alla sistemazione di tende oscuranti che favoriscano un’atmosfera tranquilla e rilassante per i bambini.

Una scelta importante, dunque, che richiede grande lavoro e impegno per dar vita ad un servizio totalmente nuovo per il Comune di Forte dei Marmi, un servizio fondamentale per le famiglie e i piccoli. Aprire una sezione piccoli, infatti, significa dare la giusta attenzione e cura alle esigenze familiari e a quelle dei bambini durante un’età importante e delicata del loro sviluppo.

Le iscrizioni potranno essere effettuate, a partire da sabato 30 giugno fino a lunedì 30 luglio, in modalità cartacea compilando l’apposito modulo che sarà disponibile sull’home page del sito del Comune e presso l’Ufficio Scuola. Il modulo dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12, direttamente a mano o via PEC all’indirizzo protocollo.comunefdm@nullpostacert.toscana.it