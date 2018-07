Forte dei Marmi accoglie il prof. Pietro Ichino ed il suo libro “La casa nella pineta”

FORTE DEI MARMI – Un incontro speciale, in un luogo che non poteva mancare all’appuntamento: Forte dei Marmi si prepara ad accogliere la presentazione del romanzo “La casa nella pineta”, scritto dal prof. Pietro Ichino, edito da Giunti Editore. Un libro che affonda le radici nel vissuto dell’autore, nelle sue estati passate all’ombra dei pini della località versiliese, nella casa di famiglia in cui si svolgono incontri fondamentali per colui che diventerà deputato e affermato giuslavorista: su tutti quello, folgorante, con don Lorenzo Milani.

L’appuntamento è per venerdì 13 luglio, alle ore 18.30, nel parco di Villa Bertelli. Alla presentazione, organizzata dalla Fondazione Villa Bertelli e dall’Amministrazione comunale, saranno presenti l’autore, l’on. Maria Elena Boschi ed il sindaco Bruno Murzi. Moderatore dell’incontro il giornalista Piero Meucci.

PIETRO ICHINO (Milano, 1949) è professore di Diritto del lavoro e avvocato. È stato dirigente sindacale della Fiom-Cgil (1969-73), responsabile del Coordinamen¬to servizi legali della Camera del Lavoro di Milano (1973-79), giornalista pubblicista dal 1970, deputato nel Parlamento italiano nell’ottava legislatura (1979-83) e senatore dal 2008 al 2018. Nel 2009 gli è stato asse¬gnato l’Oscar del Riformista per il miglior parlamentare dell’anno. Ha scritto numero¬si libri in materia di lavoro e di diritto, tra i quali, per Mondadori, Il lavoro e il mercato (1996, premio Scanno 1997), A che cosa ser¬ve il sindacato? (2005), I nullafacenti (2006), Inchiesta sul lavoro (2011), Il lavoro ritrovato (2015). Collabora con il Corriere della Sera.