Forte Campus 2018: un’estate di divertimento con i centri estivi

FORTE DEI MARMI – Per i bambini è già aria di estate a Forte dei Marmi e, se da una parte le scuole sono chiuse, dall’altra si apre per loro l’occasione di ritrovare i propri amici e di passare le vacanze all’insegna del divertimento grazie ai Centri Estivi – Forte Campus 2018. Saranno i bambini delle scuole Primarie ad inaugurare, venerdì 15 giugno, le colonie estive che, da luglio, accoglieranno anche i piccoli delle Scuole di Infanzia e i ragazzi delle Scuole Secondarie di I grado.

L’accoglienza, prevista la mattina dalle 7.30 alle 9.00, sarà direttamente presso la Spiaggia dei Bambini in modo da iniziare subito le attività sul mare e sfruttare al meglio le possibilità che il soggiorno sulla spiaggia offre. La programmazione settimanale prevederà l’alternarsi di diverse attività sportive legate principalmente al mare e alla spiaggia, come il nuoto, la vela, il surf, il ping pong, il canottaggio e il beach soccer, che quest’anno saranno realizzate direttamente presso la Spiaggia dei Bambini.

Accanto allo sport, l’Amministrazione Comunale ha deciso di portare avanti il progetto di potenziamento della lingua inglese attraverso laboratori, corsi in aula e l’utilizzo della lingua durante le attività ludico-motorie con il rilascio di un’idonea certificazione finale. Tutte le attività, per quanto riguarda le scuole Primarie, saranno, inoltre, legate alla tematica del dialogo tra le culture, secondo il progetto “Equal Game – Respect” curato dalla Cooperativa Open Service. Gli educatori si ispireranno all’evento dell’estate, il Campionato Mondiale di Calcio, e ai grandi concerti di artisti musicali italiani internazionali per far vivere ai bambini un’estate mondiale.

La parola d’ordine, quindi, è divertimento: i bambini verranno coinvolti in diverse attività e progetti, ma verrà lasciato loro anche un tempo proprio, da gestire in autonomia e secondo i propri ritmi, un tempo libero e formativo in cui esercitare il cosiddetto “Diritto alla Noia”. Perché il divertimento è fatto anche di momenti di rilassamento e di riflessione, fondamentali per il processo di crescita dei bambini, momenti liberi che spesso diventano occasione di creatività in cui viene dato spazio a nuovi scenari e giochi. Da domani sport, musica, cultura e molte altre esperienze aspettano dunque i bambini ai Centri Estivi – Forte Campus 2018 per trascorrere, insieme, delle vacanze estive davvero indimenticabili.