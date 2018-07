Formetica: opportunitÃ  gratuita per 15 minorenni che vogliono diventare estetisti

LUCCA – Arriva l’opportunità per 15 ragazzi che hanno abbandonato precocemente gli studi di riscattarsi con un corso professionale gratuito e completamente finanziato tramite le risorse del POR FSE 2014/2020, nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. A promuoverlo, a Lucca, è l’agenzia fornativa Formatica e si chiama ‘D.este – Diventare Estetista’, tramite il quale è possibile ottenere un diploma riconosciuto a livello europeo immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.

Il percorso formativo riservato agli Under 18 è biennale (da settembre prossimo ad aprile 2020) e ha una durata totale di 2100 ore di attività, di cui 800 di alternanza scuola lavoro. Si può presentare domanda di iscrizioni entro venerdì 3 agosto, scaricando il modulo dal link www.formatica.it/progetto-deste.

Le lezioni frontali saranno ospitate nelle aule della Scuola Superiore Di Estetica Srl, in viale San Concordio 149 a Lucca. Il percorso formativo si articolerà in lezioni dal lunedì al venerdì, mentre lo stage sarà organizzato settimanalmente in base agli orari effettuati dalle singole aziende, per un massimo di 8 ore giornaliere. Possono partecipare tutti i minorenni fino a 18 anni non compiuti, assolti o prosciolti dall’obbligo di istruzione.

I ragazzi saranno equipaggiati gratuitamente con i dovuti dispositivi di protezione individuale oltre che di un tablet, che sarà utilizzato per la didattica in aula. Le lezioni frontali, infatti, saranno caratterizzate dall’introduzione di metodologie all’avanguardia: i ragazzi potranno apprendere materie specifiche e nozioni generali di base sfruttando la gamification, ovvero una forma di didattica basata sul gioco, sulla sfida e il confronto con gli altri compagni. Il corso prevede un esame finale al termine del quale viene rilasciata una qualifica Europea di III livello.

Nel corso ‘D.este’ i partecipanti saranno coinvolti in un progetto di ricerca del CNR di Pisa (soggetto sostenitore) denominato Avatar, sviluppato dall’Istituto di Fisiologia Clinica in linea con il programma europeo ‘Guadagnare salute’: l’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza degli adolescenti verso il proprio benessere. A sostenere ‘D.este’ c’è anche la Uisp regionale, ritenendo anche l’attività motoria strumento importante per socializzare e sviluppare competenze.

Il corso prevede un esame finale al termine del quale viene rilasciata una qualifica Europea di ‘Livello 3 EQF – Estetista (Addetto)’. Qualora il numero delle richieste superasse le 15 unità verrà organizzata una selezione con un test di cultura generale e un colloquio motivazionale. Oltre a Formatica ed Estetica Srl è partner di questo progetto anche l’Isi ‘Machiavelli’.

Per informazioni ci si può rivolgere a Formatica Scarl (referente Martina Ghilardi) al numero 050580187, scrivere a info@nullformatica.it o cliccare sul sito www.formatica.it.