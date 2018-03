Formazione e inserimento lavorativo per 60 ragazzi dell’alberghiero ‘Marconi’ di Viareggio

CAMAIORE – Prende il via il progetto formativo nato dall’intesa tra Associazione Albergatori, Balneari e Commercianti di Lido di Camaiore (Abc) con l’istituto alberghiero G. Marconi di Viareggio e Seravezza. Una vera e propria academy per gli studenti versiliesi che potranno usufruire di uno stage formativo di un mese ed avere la possibilità di essere inseriti in organico per la stagione estiva.

Da mesi i presidenti degli albergatori, Maria Bracciotti, e dei balneari, Luca Petrucci, stanno limando i dettagli dell’accordo con Lorenzo Isoppo, preside dell’alberghiero Marconi. E finalmente il cerchio è chiuso. Saranno 60 circa i ragazzi dai 16 ai 18 anni che prenderanno parte ad alcuni stage formativi messi a disposizione dall’ABC. Lo stage, della durata di un mese, si terrà per tutto il mese di maggio all’interno di hotel, ristoranti e stabilimenti balneari.

«Prima di tutto – spiegano Petrucci e Bracciotti – gli studenti terranno un mini-corso pratico fatto dai nostri operatori in collaborazione con Hotel Klinik, l’agenzia con cui collaboriamo da qualche mese».

Già fissati i due incontri introduttivi: il 28 marzo e 11 aprile. «Alla fine del corso i giovani faranno un incontro assieme ai genitori e alle aziende coinvolte e i ragazzi saranno impiegati in stage formativi, con la presenza di tutor, all’interno delle nostre strutture. Un’occasione concreta, per loro, per poter testare sul campo le competenze imparata a scuola. E per fare i conti con le piccole ma sostanziali differenze che passano tra teoria e pratica».

«Se i ragazzi si mostreranno attenti e bravi e se, allo stesso tempo, gli studenti si saranno trovati bene nel mese di stage, considereremo la possibilità di assumerne una parte per la stagione estiva 2018», spiegano Maria Bracciotti e Luca Petrucci.

Numerose le attività nelle quali gli studenti saranno impegnati, dal back office alla segreteria, dal servizio in sala al ricevimento alla cucina. «Pensiamo di offrire un servizio importante per i giovani del nostro territorio – aggiungono Petrucci e Bracciotti – nell’ottica dell’alternanza scuola-lavoro su cui molto si punta in questo momento. Speriamo che questa nuova collaborazione con l’istituto Marconi possa arricchire l’offerta turistica di Lido di Camaiore portando forze giovani, dinamiche e preparate alle nostre attività».