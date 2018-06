Fontana pubblica della Terrazza Petroni: il consigliere Bianucci chiede il ripristino della sua funzionalità

LUCCA – Ripristinare la piena funzionalità della fontana pubblica presente alla Terazza Petroni, di fronte al Foro Boario, e in uno dei punti più fruiti del parco fluviale.

A richiederlo è stato il consigliere comunale di Sinistra con Tambellini Daniele Bianucci, che durante la seduta del Consiglio comunale di ieri sera (martedì 12 giugno) ha presentato un’apposita raccomandazione, rivolta in particolare all’assessore ai lavori pubblici.

«Alcuni cittadini mi hanno segnalato che la fontana pubblica della Terrazza Petroni è di nuovo non funzionante – evidenzia il consigliere Bianucci –: si tratta di un’opera importante, che assicura l’approvvigionamento d’acqua in uno dei punti nodali e più fruiti del parco fluviale. Per questo ho chiesto un interessamento all’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini, per ripristinare la sua piena funzionalità: e desidero ringraziarlo per essersi subito attivato, al fine di risolvere quanto prima tale problematica»