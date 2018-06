Fondazione Pera: incontro sul pluralismo dei sistemi previdenziali

LUCCA – Il pluralismo dei sistemi previdenziali sarà l’argomento principale del prossimo incontro del corso di alta formazione organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera, in programma venerdì 8 giugno, a partire dalle 10.30, nella Cappella Guinigi del complesso conventuale di San Francesco. Come per gli altri appuntamenti, saranno due i moduli affrontati durante la giornata (uno la mattina e uno il pomeriggio): la prima parte sarà dedicata al tema della pluralità dei regimi previdenziali, all’origine delle problematicità di inquadramento per i datori di lavoro e di un conseguente complesso contenzioso. Il tema sarà affrontato da Marco Gambacciani, docente di diritto del lavoro all’Università Roma Tre; Roberto Bellè, consigliere della sezione lavoro della Corte di Cassazione; Gino Madonia dell’avvocatura distrettuale dell’Inps di Palermo. Nel pomeriggio l’approfondimento riguarderà gli istituti – totalizzazione ricongiunzione e cumulo – destinati ad una crescente importanza nel prossimo futuro per la perdita di centralità del lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Relatori saranno, anche in questa occasione, alcuni dei maggiori esperti della materia: Alberto Avio, docente di diritto della sicurezza sociale all’Università di Ferrara; Daniela Calafiore, consigliere della sezione lavoro della Corte di Cassazione; e Carla D’Aloiso, dell’avvocatura generale dell’Inps.

Il corso è accreditato per gli avvocati, i commercialisti e i consulenti del lavoro della provincia di Lucca. È possibile iscriversi anche ai singoli moduli, collegandosi direttamente al link: www.fondazionegiuseppepera.it/modulo-di-iscrizione/.

Per informazioni: segreteria@nullfondazionegiuseppepera.it.