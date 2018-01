Fondazione Campus: una sessione straordinaria di colloqui conoscitivi

LUCCA – Today could be your #CareerDay”, con questo slogan Fondazione Campus ha lanciato oggi una sessione straordinaria di colloqui conoscitivi per mettere in contatto i suoi studenti con 20 aziende leader nel settore dell’ospitalità.

La giornata, pensata come evento conclusivo della prima edizione di ITS HOMA – Istruzione Tecnica Superiore in Hospitality Management per le strutture ricettive -, si ispira al modello degli incontri speed – date: i responsabili delle 20 aziende selezionate tra hotel, villaggi turistici, agriturismi e resort di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale hanno incontrato in 20 diverse postazioni gli oltre 40 studenti partecipanti all’iniziativa per un’intervista di 5 minuti.