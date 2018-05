Fondazione Banca del Monte: un milione di avanzo nel 2017: finanziati 160 progetti

LUCCA – Torna positivo il bilancio della Fondazione Banca del Monte. Grazie a un avanzo di oltre un milione di euro, infatti, il conto economico della fondazione lucchese – approvato proprio in questi giorni – si chiude con il segno ‘più’.

Il bilancio è stato presentato quest’oggi alla Fondazione Banca del Monte dal suo presidente Oriano Landucci e dai vicepresidenti Fosco Bertoli e Andrea Palestini: «Un milione 250mila euro di avanzo è un dato davvero apprezzabile – commenta Landucci – considerando il contesto macroeconomico non certo favorevole che continua a penalizzare gravemente gli investimenti patrimoniali e, in particolare, quelli finanziari con tassi di rendimento bassi, vicino allo zero e spesso anche negativi. Questo risultato ha il valore di chiudere con la parentesi graffa l’esperienza non positiva dell’anomalo esercizio 2016».

AMBITI DI AZIONE – La Fondazione Banca del Monte – definita ‘fondazione medio-piccola’ nel panorama delle fondazioni bancarie italiane – si muove sostanzialmente su quattro ambiti: quello culturale, quello che riguarda l’educazione e la formazione; quello legato al mondo del volontariato e quello dello sviluppo del territorio. A questi se ne aggiunge un quinto, sulla ricerca ambientale, che sta piano piano crescendo di importanza. «E’ spesso difficile incasellare un progetto solo su un ambito, poiché spesso un progetto apparentemente solo culturale è anche legato allo sviluppo del territorio e alla sua promozione. Sono ambiti che si intrecciano tra loro e danno vita a un’azione che amplia sempre più il suo spettro», sottolinea il presidente della Fondazione.

INVESTIMENTI 2017 – Nello scorso anno, la Fondazione Banca del Monte ha finanziato 160 progetti scelti sulle 432 domande presentate. Di questi, 123 erano verso enti privati e 37 verso istituzioni pubbliche. I progetti sono stati scelti seguendo il criterio economico del ‘maturato’ e non del ‘maturando’, basandosi cioè sugli stanziamenti dell’anno precedente che rappresentano una base di partenza certa. «Nel passato – spiega Landucci – potevamo azzardare delle previsioni che potevano tranquillamente avvicinarsi alla realtà, ma in questo contesto macroeconomico così ‘liquido’, preferiamo scegliere dei criteri più prudenziali, in modo da poter erogare tutti i finanziamenti decisi».

Nel 2017, il settore che ha ricevuto maggiori finanziamenti è stato quello culturale con circa 383mila euro erogati dalla Fondazione; segue quello dello sviluppo del territorio con 235mila euro, l’educazione e la formazione con 182mila euro e quello del volontariato con 174mila euro. A questi si aggiungono i 20mila euro erogati per la ricerca ambientale.

I RAPPORTI CON BANCA DEL MONTE – La Fondazione Banca del Monte mantiene un 20% di quote della Banca del Monte, mentre un altro 20% è della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il 60% viene detenuto da Carige. La banca ha recentemente approvato il bilancio che risulta essere in perdita. «Un risultato atteso – sottolinea Landucci – che non sorprende certo, in quanto si tratta di una perdita prevista e giustificata. Per il 2018 le previsioni sono di un pareggio, mentre l’obiettivo del piano industriale prevede di tornare ad avere degli utili solo dal 2019. Credo si tratti di una previsione realistica soprattutto considerando la situazione macroeconomica attuale che non prevede grossi mutamenti».

Inoltre, «Per quanto riguarda il rapporto tra avanzo di gestione e patrimonio la Fondazione – prosegue Landucci -, nonostante il perdurare di quel contesto economico negativo, ha riacquisito la sua capacità di performare buoni risultati. Nel bilancio 2017 appena approvato emerge, infatti, che l’avanzo di esercizio rappresenta il 2,24% netto del patrimonio. Nel recente passato i risultati economici erano ancora più performanti e lo saranno di nuovo se le banche conferitarie partecipate ricominceranno, come prevedono i rispettivi piani industriali, a produrre utili e a distribuire dividendi».

I PROGETTI DELLA FONDAZIONE – Oltre a finanziare progetti di soggetti terzi, la Fondazione Banca del Monte promuove anche delle iniziative proprie, come il Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino, che propone un calendario di mostre – tutte a ingresso gratuito – quasi continuativo, gli Aperitivi con le Eccellenze nell’auditorium della Fondazione che dà alla città la possibilità di avere un confronto con personaggi di primissimo piano, in un ampio ventaglio di competenze.