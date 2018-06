Foglio di via per 3 anni a 2 uomini, ritenuti responsabili di furto a Trony di Pietrasanta

VIAREGGIO – Due fogli di via da parte del Commissariato di Viareggio per due cittadini provenienti dalla Georgia, rispettivamente nati nel 1980 e nel 1975, ritenuti autori di un furto al magazzino Trony di Pietrasanta, avvenuto nei giorni scorsi. Quando sono stati bloccati, i due stavano per mettere a segno un nuovo colpo, sempre ai danni del magazzino Trony, ma questa volta nella sede di Viareggio.

Immediatamente bloccati, sono stati trovati in possesso di un tagliacarte lungo 14 centimetri, usato presumibilmente per staccare il dispositivo antitaccheggio dalla merce esposta. Denunciati per furto e possesso ingiustificato di grimaldello, sono stati muniti di foglio di via obbligatorio con divieto di tornare a Viareggio per i prossimi 3 anni.