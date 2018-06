FocusLavoro – Le offerte della settimana dell’Informagiovani di Lucca

LUCCA – Ecco le offerte della settimana dell’Informagiovani di Lucca

Debutta il 15 giugno presso il Cortile dell’Istituto Pellegrini Carmignani di Montecarlo (LU), la rassegna “SERATE IN…CHIOSTRO 2018”, realizzata con il sostegno del Comune di Montecarlo in collaborazione con l’Associazione Il Palcoscenico di Roma e la Filarmonica G. Puccini di Montecarlo, per la Direzione Artistica di Roberto Bencivenga.

La rassegna “SERATE IN…CHIOSTRO”, dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni, è al suo terzo anno di vita e nasce dall’esigenza di valorizzare il patrimonio storico e culturale di Montecarlo attraverso l’effettuazione di serate dove l’intrattenimento non sia fine a se stesso, ma sia motivo di riflessione e di conoscenze nuove, così da rendere l’evento non solo piacevole, ma anche “utile”. Il programma di quest’anno è composto da otto eventi che spaziano dal teatro di prosa, alla musica, al cinema.

Si comincia venerdì 15 giugno con lo spettacolo “’15-’18: STORIE DELLA GRANDE GUERRA”, composto dai due atti unici “Il soldato più famoso” e “La casa della speranza” scritti da Roberto Bencivenga, che ne cura anche la regia, in occasione del Centenario della fine della I Guerra Mondiale.

Domenica 17 giugno è la volta de “IL FANTASMA DI CANTERVILLE“, divertentissimo spettacolo teatral-musicale scritto da Roberto Bencivenga, tratto dal racconto di Oscar Wilde.

Domenica 24 giugno grande musica e divertimento con lo spettacolo “ATTENTI A QUEI DUE…DELL’OPERETTA”, con il soprano Sonia Dorigo, partner prediletta del grande Sandro Massimini, e con il tenore Roberto Bencivenga, accompagnati al pianoforte da Morena Malaguti. Una serata all’insegna della cosiddetta “piccola lirica”, nella quale i due protagonisti ricorderanno la loro trentennale carriera nel magico mondo dell’operetta, con aneddoti, curiosità e tanta bella musica.

Domenica 1 luglio sarà dedicata al grande cinema, con la proiezione del film “CONCORRENZA SLEALE”, di Ettore Scola, con Diego Abatantuono, Sergio Castellitto e Gerard Depardieu. Film vincitore di un David di Donatello, riconosciuto come d’interesse culturale nazionale dalla Direzione generale per il cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Venerdì 13 luglio la Filarmonica G. Puccini di Montecarlo, diretta dal M° Gabriele Micheli, si cimenterà in un bellissimo concerto dal titolo “SAPORE D’ESTATE”.

Venerdì 20 luglio serata dedicata al vecchio varietà con lo spettacolo “PER DIVERTIRE IL PUBBLICO”, con Dodo Gagliarde, uno specialista del genere. Un fuoco di fila di monologhi, macchiette, parodie, poesie, aneddoti, storielle, frizzi e lazzi, per raccontare quella fascia di spettacolo che si identifica con il caffè concerto, il teatro di varietà, la rivista el’avanspettacolo.

La rassegna proseguirà sabato 21 luglio con la proiezione di “POMODORI VERDI FRITTI ALLA FERMATA DEL TRENO”, un film del 1991, diretto da Jon Avnet e basato sul libro di Fannie Flagg. Protagoniste Jessica Tandy (Oscar per A spasso con Daisy), Kathy Bates (Oscar per Misery non devemorire). Film agrodolce di grande poesia, la vicenda ruota attorno alla vita di diversi personaggi degli anni trenta abitanti nel Sud degli Stati Uniti d’America, e, affrontando temi quali l’amicizia e l’amore, cerca di essere una cura contro le insidie dell’esistere moderno. Quattro donne, quattro storie e due generazioni a confronto.

Gran finale sabato 28 luglio con il graditissimo ritorno del giovane attore milanese Omar Nedjari con il suo nuovo spettacolo “TRAGICI A PEZZI”. Dopo aver fatto a pezzi nientepopodimenoché William Shakespeare, torna alla carica divertendosi con un altro mondo intoccabile: quello della tragedia greca. Un pretesto per divertire il pubblico con uno spettacolo colto e raffinato, ma alla portata di tutti.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21,30 e saranno ad ingresso gratuito.

Informazioni presso l’Ufficio Cultura del Comune di Montecarlo tel. 0583-229725.

Email culturaeturismo@nullcomune.montecarlo.lu.it