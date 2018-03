FocusLavoro – Le offerte della settimana da parte di Informagiovani

LUCCA –

SPAZIO AI GIOVANI

BANDO CASA: RICORDATI LA SCADENZA 31 MARZO 2018

Per offrire ai giovani la possibilità di rendersi autonomi dalla famiglia d’origine, la Regione Toscana, promuove un bando per il sostegno al pagamento dell’affitto. Possono accedere i giovani dai 18 ai 34 anni residenti in Toscana presso il nucleo familiare d’origine da almeno due anni, che contraggono un regolare contratto d’affitto singolarmente o in altra forma di convivenza. Vedi come fare domanda qui.

BONUS 500 EURO PER DICIOTTENNI

Nel 2018, attraverso il portale 18app, i ragazzi che compiono 18 anni avranno a disposizione 500€ da spendere in cultura e spettacoli. Per usare l’app del bonus 500 euro diciottenni bisogna registrarsi al provider, clicca qui per sapere come fare.

LA BANCA DELLA TERRA

La Regione Toscana promuove la “Banca della terra”, uno strumento che, insieme al premio di primo insediamento per giovani agricoltori, agevola coloro che intendono costruire il proprio percorso professionale nel settore dell’agricoltura favorendo l’accesso ai terreni agricoli e forestali, in particolare ai giovani agricoltori. Scopri più informazioni sul sito di Lucca Giovane.

BORSE DI STUDIO

DUE BORSE DI STUDIO FONDAZIONE RAGGHIANTI

La Fondazione Ragghianti bandisce due borse di studio del valore di 10.000 euro ciascuna, finalizzate a percorsi di ricerca aventi per oggetto la personalità e l’opera di Carlo Ludovico Ragghianti. Le borse sono destinate a giovani dottori di ricerca in discipline umanistiche. Le domande vanno presentate entro il 23 marzo 2018, per saperne di più visita questa pagina.

BORSE DI STUDIO DEL NATIONAL GEOGRAPHIC

Se ti senti vicino/a ai valori e agli ideali promossi dal National Geographic Society e vorresti entrare a far parte di uno dei più grandi enti no-profit internazionali, fai domanda per una delle borse di studio per progetti di ricerca nel campo della sostenibilità, dell’esplorazione, dell’educazione, conservazione e storytelling. Trovi maggiori informazioni qui.

LAVORO E BANDI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: BANDO PER 15 MEDIATORI CULTURALI

Per poter partecipare al concorso è necessario essere in possesso di alcuni requisiti: cittadinanza italiana, avere una laurea triennale, laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in Mediazione Linguistica e Culturale, Scienze sociali, Scienze dell’educazione della formazione, Scienze della comunicazione, Lingue, Scienze politiche, Giurisprudenza, godere dei diritti civili e politici e delle qualità morali previste dalla Legge, essere idonei a svolgere le mansioni previste e non essere stati destituiti, licenziati, dispensati o dichiarati decaduti da un impiego pubblico. Scopri di più

CONCORSO 250 ASSISTENTI SOCIALI

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per 250 assunzioni a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità. Il bando è finalizzato al reclutamento di Funzionari di Servizio Sociale ed è rivolto a laureati abilitati all’esercizio della professione di Assistente Sociale. La selezione pubblica prevede l’espletamento di prove scritte e orali. Per partecipare al concorso c’è tempo fino al 12 marzo 2018. Maggiori informazioni qui

MERIDIANA AIR ITALY: 1500 POSTI DI LAVORO

Numerose opportunità di lavoro in vista nel settore dei trasporti aerei con Meridiana. La nota compagnia aerea sarda ha presentato un nuovo piano industriale che prevede un programma di crescita e sviluppo, e il cambiamento di denominazione in “Air Italy”. L’iniziativa creerà anche occupazione, tanto che si stima potranno essere ben 1500 le assunzioni da effettuare. Continua a leggere la notizia sul nostro sito.

FESTIVA CANNES 2018 LAVORO PER HOST E HOSTESS

Il prossimo 8 maggio, infatti, si aprirà il 71° Festival di Cannes. Come ogni anno, il noto evento dedicato al cinema si svolgerà a Cannes, appunto, città situata sulla Costa Azzurra, in Francia. Per accogliere i frequentatori della manifestazione, si ricercano Host e Hostess da assumere per l’intera durata della kermesse. Scopri come poterti candidare sul nostro sito

LAVORARE A GARDALAND

La nota struttura, dedicata al divertimento e all’intrattenimento, durante l’anno raccoglie le candidature per la copertura di posti di lavoro durante la stagione di apertura. In vista della stagione 2018, che partirà il 29 marzo, la struttura ha aperto la campagna di recruiting per selezionare lo staff che dovrà lavorare nel parco divertimenti. Si ricercano addetti di vario genere e anche giovani senza esperienza, da inserire in stage. Maggiori dettagli

OFFERTE DI LAVORO

Stai cercando lavoro? Visita il nostro sito per vedere le ultime offerte dalle agenzie per il lavoro o consultare le opportunità lavorative inserite da privati. Vuoi un aiuto per impostare il tuo curriculum? Scrivici qui!

NOVITA’ OFFERTE TIROCINI

Scopri sul nostro sito la sezione dedicata ai tirocini. Se sei interessato contattaci!

FORMAZIONE

VOUCHER FORMAZIONE

Sono quattro i voucher che è possibile richiedere per la formazione professionale nel 2018: il Voucher per Disoccupati NASPI ed il Voucher per Disoccupati e Inoccupati destinati al ricollocamento professionale, i Voucher per Giovani Professionisti e i Voucher per Professionisti Over 40. Il voucher è una misura per promuovere tramite il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione a corsi di formazione, l’accesso a percorsi di accrescimento delle competenze professionali. Passaci a trovare per sapere i corsi attivi.

COME AVVIARE UN B&B IN TOSCANA

La Camera di Commercio di Lucca organizza il 27, 28 e 29 marzo una nuova edizione del corso gratuito e dedicato alle attività turistico-ricettive non tradizionali a cui sempre più persone decidono di dedicarsi.Quali sono i requisiti da rispettare? Quali gli aspetti fiscali che attengono alla gestione degli immobili? Quali rischi si corrono? E poi, è davvero un ‘attività remunerativa?

Maggiori informazioni qui

CORSI GRATUITI

Scopri sul nostro sito i corsi professionali gratuti in partenza nel mese di marzo!

TIROCINI PRESSO IL TRIBUNALE E LA PROVINCIA DI LUCCA

Sono due i bandi di tirocinio in scadenza a marzo per inserirsi nei progetti del Tribunale o della Provincia di Lucca. Il primo, che conta 15 posti disponibili, è destinato ai laureati in Giurisprudenza con particolare merito, che affiancheranno e coadiuveranno le attività dei magistrati. Il secondo, presso la Provincia di Lucca, è destinato a due laureati magistrali ed è finalizzato ad acquisire elementi professionalizzanti nei procedimenti di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, con l’obiettivo di preparare funzionari con specifiche preparazione nei procedimenti di gara.

Per avere più informazioni sui requisiti e le modalità per fare domanda, visita questa pagina

CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO

L’Azienda USL Toscana Nord ovest organizza corsi per OSS a Massa e Carrara (1 corso 1000 ore e 1 corso abbreviato), a Lucca (3 corsi abbreviati), a Pisa (1 corso 1000 ore e 1 corso abbreviato), a Livorno (1 corso 1000 ore e 1 corso abbreviato) e a Viareggio 1 corso 1000 ore e 1 corso abbreviato. La scadenza per la presentazione della domanda: 9 marzo 2018. Maggiori informazioni sul nostro sito

21 MASTER GRATUITI UNIVERSITA’ DI GENOVA

L’Università di Genova organizza 21 master di I livello e II livello per laureati, disoccupati o occupati, finalizzati ad offrire un’opportunità di inserimento professionale. I percorsi di formazione sono gratuiti perché finanziati dalla Regione Liguria tramite il Fondo Sociale Europeo. Continua a leggere l’articolo sul nostro sito.

ESTERO

EPSO CONCORSI APERTI

Sono stati pubblicati nuovi bandi per la copertura di vari posti di lavoro in Belgio, Francia, Regno Unito, Italia e altri Paesi. L’EPSO periodicamente organizza concorsi pubblici per lavorare nel Parlamento europeo e presso altri enti. Tra questi il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia, la Corte dei conti e il Servizio europeo per l’azione esterna. E ancora il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Garante europeo della protezione dei dati e il Mediatore europeo. Maggiori dettagli

OFFERTA DI LAVORO EURES

La E.V. Group, agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo, ricerca 180/200 Animatori anche prima esperienza da inserire nei Villaggi, Hotels e Resorts in Italia ed Estero. Profili ricercati: Capi Animazione, Capi Villaggio, Coreografi/e, 50 Ballerini/e, Direttori Artistici, Responsabili mini e junior club, Animatori mini e junior club, Istruttori fitness, zumba e balli, Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa), Animatori di contatto, Animatori di punta, Piano-bar, Cantanti, Scenografi, Costumisti, Cabarettisti, Tecnici suono/luci – deejay, Animatori polivalenti, Assistenti bagnanti. Requisiti: maggiore età, persone solari con predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed entusiasmo, bella presenza, formazione inerente le professionalità richieste dalla vita del villaggio, disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi, avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo; conoscenza lingue estere facoltativo (inglese, francese, tedesco). Selezioni a Firenze il 15 marzo 2018. Continua a leggere

CAMPI DI LAVORO E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Workcamps! Sta per iniziare la stagione dei campi di lavoro e volontariato internazionale 2108, più di 2000 progetti disponibili sul database!

Inizia sin da ora a pianificare le tue vacanze, utilizza l’opportunità dei campi di lavoro per vivere una nuova esperienza nel volontariato internazionale. Partecipare ad un progetto di lavoro comune insieme ad altri volontari internazionali in collaborazione con le comunità locali è un’esperienza tutta da vivere! Trovi maggiori dettagli sul nostro sito

ACCOMPAGNATORI PER MINORENNI IN CENTRI VACANZE STUDIO IN IRLANDA, REGNO UNITO, SPAGNA E FRANCIA

La ITF (Indipendent Teachers’ Foundation) è alla ricerca di giovani da selezionare per lavoro estivo in Irlanda, Regno Unito, Spagna e Francia. I candidati si occuperanno dell’accompagnamento e di organizzazione di attività di animazione pomeridiana e serale per gruppi di studenti all’estero, presso centri studio residenziali. Requisiti: Ottima conoscenza della lingua del paese di destinazione; Titoli ammessi: laurea, (preferibilmente in lingue – con priorità per i docenti abilitati – o in psicologia – con iscrizione all’albo professionale), o licenza di guida turistica. Esperienze documentabili nel settore dell’animazione sportiva, teatrale, musicale, di contatto, sono titolo preferenziale. Giovani con età minima di 23 anni compiuti entro il 31 maggio 2018.

Continua a leggere

CONCORSI CULTURALI

PREMIO ANTONIO FOGAZZARO 2018

Il Premio Antonio Fogazzaro 2018 avvia i due concorsi letterari, dal titolo: il “Racconto inedito” e la “Poesia edita in italiano e in dialetto”. L’iniziativa è gratuita e permetterà a scrittori e letterati, emergenti o professionisti, di poter presentare le proprie opere. Premi fino a 1.000 euro e opportunità di pubblicazione degli elaborati. Per partecipare c’è tempo fino al 30 aprile 2018.

Maggiori informazioni sul nostro sito

PREMIO LORENZO NATALI

Il concorso premierà i più rilevanti rapporti giornalistici sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e dell’eradicazione della povertà, considerate come prioritarie dal nuovo Consenso Europeo sullo Sviluppo. Quest’ultimo costituisce un’ambiziosa visione per le istituzioni europee e gli Stati membri, in quanto invita ad una maggiore collaborazione e coordinamento nel supporto della pace, del pianeta, dei cittadini e della prosperità. Il Premio prevede due categorie distinte in base all’età: dai 21 ai 26 anni e dai 27 anni in su. Info qui

“BLOGS & CRAFTS i giovani artigiani e il web”

Un’iniziativa nata nel 2014 in occasione del Ventennale di ARTIGIANATO E PALAZZO e pensata per le nuove generazioni di artigiani, con uno sguardo rivolto al futuro e per far riflettere sull’importanza del connubio tra tradizione e multimedialità.Il contest prende avvio dalla volontà di combinare il “saper fare” ed il “saper comunicare” promuovendo i giovani artigiani italiani nel mercato globale. Continua a leggere l’articolo

YOFEST

Fai parte di una band emergente pronta a esibirsi di fronte a migliaia di giovani nel cuore dell’Europa? Lo YoFest che si svolgerà all’interno dello European Youth Event (Strasburgo 1-2 Giugno) sta cercando proprio te! Verranno selezionati quattro vincitori, 3 Band e 1 DJ. Le band vincitrici avranno la copertura dei costi di viaggio da/perStrasburgo (Francia), trasporto locale, alloggio e vitto, più 50 EUR per membro della band per suonare sul palco dell’European Youth Event 2018! Scadenza 18 Marzo. Più info

TEMPO LIBERO

COLLEZIONANDO 2018

Lucca mostra mercato di fumetti Collezionando LUCCA – Dopo il successo della prima e seconda edizione, tornerà anche nel 2018, Collezionando, la mostra mercato dedicata al fumetto e a tutto ciò che lo riguarda promossa da Lucca Crea srl, (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere) e Anafi (Associazione nazionale amici del fumetto e dell’illustrazione).L’edizione 2018 si svolgerà come sempre a Lucca, nell’ormai tradizionale location del Polo Fiere (in via della Chiesa XXXII, trav.I, 237), il 24 e 25 marzo 2018. Info qui

TEATRO DEL GIGLIO

Sono cinque gli spettacoli in scena a marzo al Teatro del Giglio: Il sindaco del Rione Sanità in scena il 2-3-4 marzo, #hashtag 2.0 l’11, Pia de’ Tolomei il 17, Miss Marple, giochi di prestigio il 23, 24 e 25 e Vangelo secondo Lorenzo il 27. Vedi il programma degli spettacoli a questa pagina.

Per gli iscritti al canale Telegram dell’Informagiovani Lucca sono previsti sconti speciali sui biglietti, iscriviti qui.

FIRENZE E CIOCCOLATO

Conto alla rovescia cominciato per “Firenze Cioccolato” fiera del cioccolato artigianale, che dal 2 all’11 marzo 2018 farà di Firenze la capitale del cioccolato in tutte le sue espressioni. Nella splendida cornice offerta da Piazza SS. Annunziata, nel cuore di Firenze, un parterre di oltre venti maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia offrirà al pubblico, fra cioccolatini, praline, tavolette e molto altro ancora, un imperdibile viaggio da nord a sud della penisola nell’universo del cioccolato e delle sue più originali interpretazioni artigianali. Info qui

HARLEM GLOBETROTTERS ITALIAN TOUR 2018

Il 5 marzo 2018 alle ore 20:30, al Modigliani Forum di Livorno, gli Harlem Globetrotters Italian Tour 2018. La leggenda non si ferma, gli Harlem Globetrotters anche quest’anno tornano in Italia con un nuovo show sempre più divertente, sempre più coinvolgente, sempre più entusiasmante. Quattro partite di esibizione dedicate innanzitutto alle famiglie, dai più piccoli ai più grandi, dove canestri impossibili e schiacciate acrobatiche saranno accompagnati da gag comiche, risate e tanto divertimento. Info qui

A LIVORNO LA MOSTRA “CAPOLINEA”

Il capolinea non è solo un punto di arrivo, ma anche un momento di riflessione per poi ripartire. “Capolinea” è anche il titolo della nuova esposizione che sarà ospitata da sabato 24 febbraio negli spazi di Palazzo Orlando (via G. D’Alesio 6). La mostra ha il patrocinio del Comune di Livorno è ad ingresso gratuito e sarà visitabile fino al 10 marzo dalle ore 16:30 alle 19. In un percorso di immagini, sarà rivisitato il concetto del capolinea con le opere fotografiche frutto del laboratorio tematico promosso dal Dipartimento Cultura FIAF (Di Cult): il percorso collettivo si è svolto da febbraio a settembre del 2017 con proiezioni video, incontri e festival fotografici che hanno visto coinvolti alcuni degli autori aderenti al laboratorio che ha coinvolto i circoli delle province di Livorno, Lucca e Pisa. Info qui

PARTECIPARE

CORSO AD OCCHI APERTI DUEMILA18

Anche per quest’anno ritorna il corso sulla solidarietà internazionale “Ad Occhi Aperti 2018” promosso dal Centro Missionario dell’Arcidiocesi di Lucca, in collaborazione con l’associazione Amani Nyayo onlus. Il corso è rivolto a quanti coltivano il sogno di fare una esperienza in terra di missione andando a conoscere altri mondi e culture, ma anche a chi si vuole semplicemente avvicinare ai temi della missione e dell’educazione alla mondialità. Più info

