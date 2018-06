FocusLavoro: la società Club cerca un operatore

LUCCA – E’ indetta una selezione esterna per titoli ed esami per l’assunzione di n° 1 Operatore qualificato di Ufficio PAR. 140 CCNL Autoferrotranvieri da inserire nell’area Tecnico-Produttiva presso la Società CLUB S.c.p.A., con sede in Lucca – Via La Viaccia 140 (S. Anna), attraverso l’utilizzo di forme

contrattuali e tipo di prestazione previste dalla normativa in vigore.

OGGETTO DELL’INCARICO

All’addetto dell’Area Tecnico-Produttiva saranno richieste le seguenti principali competenze:

 conoscenza dei principali strumenti di Project management;

 nozioni di settore (tecnologia e criteri costruttivi di veicoli su gomma adibiti al trasporto

pubblico di persone; tecniche di organizzazione e programmazione del personale di guida

nei servizi di trasporto persone);

 norme del codice della strada e del regolamento di esecuzione;

TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INCARICO

Il rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (TPL – Mobilità), dal Regio Decreto 8.01.1931, n. 148, nonché da ogni ulteriore normativa applicabile in materia. Il trattamento economico è quello riferito al parametro 140 del medesimo CCNL Autoferrotranvieri.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

È previsto un inquadramento full-time a tempo determinato (1 anno) con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Tutte le informazioni inerenti la selezione sono disponibili sul sito web www.clublucca.it nella sezione “Lavora con noi”.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

La domanda di ammissione dovrà pervenire a CLUB S.c.p.A. entro e non oltre il termine perentorio delle 12, del 30.06.2018, mediante consegna a mano, a mezzo del servizio postale tramite raccomandata oppure tramite la casella di posta elettronica lavoraconnoi@nullclublucca.it.