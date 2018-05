Focus Lavoro: le offerte di questa settimana dell’Informagiovani di Lucca

LUCCA – Ecco le offerte della settimana dall’Informagiovani, sia dai privati che dagli enti pubblici.

OFFERTE DAI PRIVATI

Rif. Ig 63/18 Data di pubblicazione 29/05/2018

FAMIGLIA PRIVATA

Ricerca

N. 1 ASSISTENTE ALLA PERSONA

Requisiti:

Ottima conoscenza della lingua italiana, esperienza comprovata da referenze, graditi titoli come OSA/OSS,buone capacità nei lavori domestici e nella preparazione dei pasti. Patente b

Orario di lavoro: full time o full time con convivenza

Luogo di lavoro: Lucca

Rif. Ig 62/18 Data di pubblicazione 04/05/2018

GELATERIA

Ricerca

N. 1 APPRENDISTA BANCONISTA

Requisiti:

Conoscenze linguistiche: Inglese buono, preferibilmente anche altre lingue.

Orario di lavoro: da concordare

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di contratto: apprendistato

Durata del contratto: tempo determinato

Rif. Ig 59/18 Data di pubblicazione 04/04/2018

COOPERATIVA SOCIALE

Ricerca

N. 1 INSEGNANTE DI ITALIANO L2

Requisiti:

Laurea, certificazione DITALS o simili. Esperienza nell’insegnamento dell’italiano L2. Conoscenze informatiche.

Patente B, Automunito.

Tipo di contratto: a chiamata

Luogo di lavoro: Capannori, Lucca, Valle del Serchio, Versilia

Rif. Ig 57/18 Data di pubblicazione 29/03/2018

BAR

Ricerca

N. 3 AIUTO CUOCO STAGIONE ESTIVA

Requisiti:

Esperienza anche minima, conoscenza dell’inglese.

Partente B, automunito.

Orario di lavoro: 6/8 ore al giorno, su turni, dalle 11:00 alle 1:00

Luogo di lavoro: Lucca, centro storico

Tipo di contratto: a chiamata

Periodo: aprile-novembre

Rif. Ig 56/18 Data di pubblicazione 29/03/2018

BAR

Ricerca

N. 4/5 CAMERIERI/E STAGIONE ESTIVA

Requisiti:

Esperienza anche minima, indispensabile conoscenza dell’inglese e preferibilmente del tedesco.

Patente B, automiunito.

Orario di lavoro: 6/8 ore al giorno, su turni, dalle 11:00 alle 1:00

Luogo di lavoro: Lucca, centro storico

Tipo di contratto: a chiamata

Periodo: aprile-novembre

Rif. Ig 55/18 Data di pubblicazione 29/03/2018

BAR

Ricerca

N. 1 BARMAN/BARISTA

Requisiti:

Esperienza, preferibile conoscenza dell’inglese, patente B

Orario di lavoro: variabile

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di contratto: tempo determinato

Rif. Ig 54/18 Data di pubblicazione 29/03/2018

CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO CULTURALE

Ricerca

N. 5 ANIMATORI PER SCUOLA ESTIVA

Requisiti:

Diploma (preferibilmente in scienze umane).

Esperienza in attività con ragazzi, in ambito sportivo, artistico, musicale e del tempo libero in qualità di animatori, allenatori sportivi, canto e ballo.

Orario di lavoro: 8:00- 16:00

Luogo di lavoro: Lucca, S.Pietro a Vico

Tipo di contratto: prestazione occasionale

OFFERTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

Rif Eures Lazio

DISNEYLAND PARIS

Ricerca

n 40 animatori e ballerine per partecipare alle sfilate e alle parate

Requisiti:

altezza compresa 141 centimetri e 192 centimetri

buona conoscenza della lingua inglese o Francese

età non inferiore a 18 anni

Rif. Ig 61/18 Data di pubblicazione 17/04/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 4 ADDETTI REPARTI FRESCHI GDO

Requisiti: Diploma, 3 mesi di esperienza, conoscenze informatiche: office, mail, internet. Buoni doti relazionali, comunicative e organizzative. Patente b – auto munito

Orario di lavoro: Part-time

Luogo di lavoro: Lucca

Durata: sabato, domenica e festivi

Rif. Ig 60/18 Data di pubblicazione 17/04/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 RECEPTIONIST

Requisiti: Diploma/Laurea, 1 anno di esperienza, conoscenza lingua inglese e francese, conoscenze informatiche: office, mail, internet. Buoni doti relazionali, comunicative e organizzative. Patente b – auto munito

Orario di lavoro: Full – time

Luogo di lavoro: Capannori

Durata: 18 – 29 giugno, 16 – 27 luglio, 13 – 17 agosto, 1 settimana a settembre

Rif. Ig 58/18 Data di pubblicazione 04/04/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 STAGISTA IMPIEGATO/A UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

Requisiti:

Età inferiore ai 29 anni. Diploma ragioneria o corrispondente in lingue estere. Buona conoscenza dell’inglese. Pacchetto office.

Orario di lavoro: 39 ore settimanali

Luogo di lavoro: Lucca

Durata: 6 mesi

Rif. Ig 51/18 Data di pubblicazione 14/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

2 OPERAI DI PRODUZIONE

Requisiti:

Età inferiore ai 29 anni, Diploma, disponibilità a lavorare su turni

Orario di lavoro: Full-time

Luogo di lavoro: Capannori

Tipo di rapporto: somministrazione apprendistato

Rif. Ig 50/18 Data di pubblicazione 14/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

1 ADDETTO VENDITE

Requisiti:

Diploma, buona conoscenza lingua inglese, disponibilità a lavorare nel week-end.

Orario di lavoro: Full-time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione sostituzione maternità

Rif. Ig 49/18 Data di pubblicazione 14/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

1 ADDETTO VENDITE

Requisiti:

Diploma, disponibilità a lavorare nel week-end.

Orario di lavoro: Part-time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione 3 mesi più eventuali proroghe

Per informazioni rivolgersi a:

Informagiovani del Comune di Lucca

Via delle Trombe, 6 Lucca – c/o Centro Culturale Agor

Tel. 0583/442319, mail informagiovani@nullcomune.lucca.it