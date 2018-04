Focus Lavoro: le offerte di questa settimana dell’Informagiovani

LUCCA – Ecco le offerte dei privati e del pubblico di questa settimana dell’Informagiovani di Lucca

OFFERTE DAI PRIVATI

Rif. Ig 59/18 Data di pubblicazione 04/04/2018

COOPERATIVA SOCIALE

Ricerca

N. 1 INSEGNANTE DI ITALIANO L2

Requisiti:

Laurea, certificazione DITALS o simili. Esperienza nell’insegnamento dell’italiano L2. Conoscenze informatiche.

Patente B, Automunito.

Tipo di contratto: a chiamata

Luogo di lavoro: Capannori, Lucca, Valle del Serchio, Versilia

Rif. Ig 57/18 Data di pubblicazione 29/03/2018

BAR

Ricerca

N. 3 AIUTO CUOCO STAGIONE ESTIVA

Requisiti:

Esperienza anche minima, conoscenza dell’inglese.

Partente B, automunito.

Orario di lavoro: 6/8 ore al giorno, su turni, dalle 11:00 alle 1:00

Luogo di lavoro: Lucca, centro storico

Tipo di contratto: a chiamata

Periodo: aprile-novembre

Rif. Ig 56/18 Data di pubblicazione 29/03/2018

BAR

Ricerca

N. 4/5 CAMERIERI/E STAGIONE ESTIVA

Requisiti:

Esperienza anche minima, indispensabile conoscenza dell’inglese e preferibilmente del tedesco.

Patente B, automiunito.

Orario di lavoro: 6/8 ore al giorno, su turni, dalle 11:00 alle 1:00

Luogo di lavoro: Lucca, centro storico

Tipo di contratto: a chiamata

Periodo: aprile-novembre

Rif. Ig 55/18 Data di pubblicazione 29/03/2018

BAR

Ricerca

N. 1 BARMAN/BARISTA

Requisiti:

Esperienza, preferibile conoscenza dell’inglese, patente B

Orario di lavoro: variabile

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di contratto: tempo determinato

Rif. Ig 54/18 Data di pubblicazione 29/03/2018

CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO CULTURALE

Ricerca

N. 5 ANIMATORI PER SCUOLA ESTIVA

Requisiti:

Diploma (preferibilmente in scienze umane).

Esperienza in attività con ragazzi, in ambito sportivo, artistico, musicale e del tempo libero in qualità di animatori, allenatori sportivi, canto e ballo.

Orario di lavoro: 8:00- 16:00

Luogo di lavoro: Lucca, S.Pietro a Vico

Tipo di contratto: prestazione occasionale

Rif. Ig 53/18 Data di pubblicazione 21/03/2018

AGENZIA FORMATIVA

Ricerca

N. 1 TUTOR D’AULA E ACCOMPAGNAMENTO IN STAGE E PERCORSI FORMATIVI

Requisiti:

Patente B e automunito/a

Piena padronanza del pacchetto Office

Gradita laurea, esperienza nel settore formazione professionale FSE, autonomia e flessibilit

Orario di lavoro: part time

Luogo di lavoro: Versilia, Massa

Tipo di contratto: a progetto / prestazione occasionale / partita IVA

Durata del contratto: 6 mesi con possibilità di proroghe

Rif. Ig 52/18 Data di pubblicazione 09/03/2018

AGENZIA IMMOBILIARE

Ricerca

N. 2 AGENTI IMMOBILIARI RICERCHE MERCATO

Requisiti:

Diploma di scuola superiore, patente b e automunito, esperienza non richiesta

Tipo di rapporto:

collaborazione / autonomo

Sede lavoro: Marlia

Orario di lavoro: 9.00 – 13.00 / 15.30 – 20.00

Rif. Ig 48/18 Data di pubblicazione 09/03/2018

RISTORANTE

Ricerca

2 AIUTO CUOCO

Requisiti:

Esperienza, anche solo stagionale, serietà.

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: due turni 9.00 – 16.00 / 16.00 – 00.00

Tipo di rapporto: contratto a tempo determinato (8 mesi)

Rif. Ig 47/18 Data di pubblicazione 09/03/2018

RISTORANTE

Ricerca

2 CAMERIERE/I

Requisiti:

Esperienza, anche solo stagionale, buona conoscenza della lingua inglese, serietà.

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: due turni 9.00 – 16.00 / 16.00 – 00.00

Tipo di rapporto: contratto a tempo determinato (8 mesi)

Rif. Ig 46/18 Data di pubblicazione 07/03/2018

CONTACT CENTER

Ricerca

N. 15 ADDETTI INFORMAZIONE TELEFONICA

Requisiti:

Licenza media

conoscenze informatiche di base

Tipologia di rapporto: collaboratore

Orario di lavoro: part-time

Luogo di lavoro: Lucca

Rif. Ig 45/18 Data di pubblicazione 1/03/2018

AZIENDA COMMERCIALE SETTORE INDUSTRIALE

Ricerca

N. 1 Tecnico Commerciale

Requisiti:

Diploma di Perito Industriale o tecnico, conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche office, webmail, social. Predisposizione sia per l’aspetto commerciale che tecnico.

Luogo di lavoro: Lucca e Toscana

Orario di lavoro: da stabilire

Tipo di rapporto: collaborazione

Rif. Ig 35/18 Data di pubblicazione 21/02/2018

AGENZIA ASSICURATIVA

Ricerca

N. 2 INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Requisiti:

Diploma di Scuola Superiore

Tipo di rapporto:

Collaboratore Autonomo

Rif. Ig 35/18 Data di pubblicazione 21/02/2018

AGENZIA WORK AND STUDY

Ricerca

N. 40 CAMERIERE/I

Requisiti:

Diploma

Pregressa Esperienza nella mansione anche minima

Conoscenza lingua inglese minima

Luogo di lavoro: Paese Unione Europea

Orario di lavoro: Part-Time o full time

Tipo di rapporto: tempo determinato

Durata 6/12 mesi

E’ richiesto il pagamento di una quota per il servizio di gestione delle pratiche.

Rif. Ig 34/18 Data di pubblicazione 21/02/2018

AGENZIA WORK AND STUDY

Ricerca

N. 40 RAGAZZE/I AU PAIR

Requisiti:

Diploma

Esperienza come babysitter gradita

conoscenza lingua inglese minima

Luogo di lavoro: Paese unione europea

Orario di lavoro: Part-Time o full time

Tipo di rapporto: tempo determinato “alla pari”

E’ richiesto il pagamento di una quota per il servizio di gestione delle pratiche.

Durata 6/12 mesi

Rif. Ig 33/18 Data di pubblicazione 21/02/2018

HOTEL

Ricerca

N. 1 RECEPTIONIST/PORTINERIA (anche notturna)

Requisiti:

Titolo studio e Esperienza graditi ma non necessari

Corretto italiano. Inglese indispensabile + altra lingua

Conoscenze informatiche: utilizzo gestionale, portale OTA e booking on line, mail e gestione della posta elettronica.Gradite conoscenza web design per aggiornamento sito

Buona attitudine a relazionarsi con il pubblico, flessibilità oraria, disponibilità a lavorare nei festivi e durante il periodo estivo

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: Part-Time

Tipo di rapporto: primo mese stage retribuito poi contratto a tempo determinato

Rif. Ig 32/18 Data di pubblicazione 21/02/2018

HOTEL

Ricerca

N. 1 CAMERIERE

Requisiti:

Esperienza gradita ma non necessaria

corretto italiano. Inglese indispensabile + altra lingua

Buona attitudine a relazionarsi con il pubblico, flessibilità oraria, disponibilità a lavorare nei festivi e durante il periodo estivo

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: Full-Time

Tipo di rapporto: primo mese stage retribuito poi contratto a tempo determinato

OFFERTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

Rif. Ig 58/18 Data di pubblicazione 04/04/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 STAGISTA IMPIEGATO/A UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

Requisiti:

Età inferiore ai 29 anni. Diploma ragioneria o corrispondente in lingue estere. Buona conoscenza dell’inglese. Pacchetto office.

Orario di lavoro: 39 ore settimanali

Luogo di lavoro: Lucca

Durata: 6 mesi

Rif. Ig 51/18 Data di pubblicazione 14/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

2 OPERAI DI PRODUZIONE

Requisiti:

Età inferiore ai 29 anni, Diploma, disponibilità a lavorare su turni

Orario di lavoro: Full-time

Luogo di lavoro: Capannori

Tipo di rapporto: somministrazione apprendistato

Rif. Ig 50/18 Data di pubblicazione 14/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

1 ADDETTO VENDITE

Requisiti:

Diploma, buona conoscenza lingua inglese, disponibilità a lavorare nel week-end.

Orario di lavoro: Full-time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione sostituzione maternità

Rif. Ig 49/18 Data di pubblicazione 14/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

1 ADDETTO VENDITE

Requisiti:

Diploma, disponibilità a lavorare nel week-end.

Orario di lavoro: Part-time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione 3 mesi più eventuali proroghe

Rif. Ig 44/18 Data di pubblicazione 01/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 MONTATORE/MANUTENTORE MECCANICO

Requisiti:

Licenza media, esperienza, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 43/18 Data di pubblicazione 01/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 DISEGNATORE MECCANICO

Requisiti:

Diploma di maturità, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 42/18 Data di pubblicazione 01/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE

Requisiti:

Diploma di maturità,esperienza, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 41/18 Data di pubblicazione 01/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 COMMERCIALE ESTERO JUNIOR

Requisiti:

Laurea,conoscenza della lingua inglese, disponibile per trasferte, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 40/18 Data di pubblicazione 01/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 FRESATORE/TORNITORE

Requisiti:

Diploma di maturità, esperienza, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 39/18 Data di pubblicazione 01/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 INGEGNERE ELETTRONICO NEOLAUREATO

Requisiti:

Laurea in Ingegnere Elettronico,conoscenza della lingua inglese, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 38/18 Data di pubblicazione 01/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 INGEGNERE MECCANICO NEOLAUREATO

Requisiti:

Laurea in Ingegnere Meccanica,conoscenza della lingua inglese, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 37/18 Data di pubblicazione 01/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 MAGAZZINIERE

Requisiti:

Licenza media, patentino per il muletto valido, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: subordinato

Per informazioni rivolgersi a:

Informagiovani del Comune di Lucca

Via delle Trombe, 6 Lucca – c/o Centro Culturale Agor

Tel. 0583/442319, mail informagiovani@nullcomune.lucca.it