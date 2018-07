Focus Lavoro: le offerte della settimana di Informagiovani

LUCCA – Ecco le offerte di questa settimana, che arrivano sia dai privati sia dagli enti pubblici e che vengono divulgati dall’Informagiovani di Lucca.

OFFERTE DAI PRIVATI

Rif. Ig 71/18 Data di pubblicazione 30/06/2018

CONTACT CENTER

Ricerca

N.10 OPERATORI/TRICI CALL CENTER

Requisiti: Licenza Media, conoscenze informatiche di base

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: part time / full time

Tipologia di rapporto: collaboratore

Tipologia di contratto: telelavoro, collaborazione occasionale

Rif. Ig 70/18 Data di pubblicazione 30/06/2018

SOCIETÀ DI ANIMAZIONE

Ricerca

N.10 ANIMATORI TURISTICI

Anche alla prima esperienza

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Toscana, Lago di Garda, Sardegna

Tipologia di contratto: a tempo determinato 2/3 mesi

Rif. Ig 68/18 Data di pubblicazione 22/06/2018

C.LU.B S.C.P.A.

Ricerca

N.1 IMPIEGATO/A

Requisiti:

Diploma, esperienza, conoscenze informatiche (pacchetto office), patente, automunito/a.

Mansione: organizzazione e coordinamento delle attività di trasporto e di tutte le operazioni ad esso collegate)

Luogo di lavoro: Lucca

Tipologia di contratto: a tempo determinato (1 anno)

Rif. Ig 67/18 Data di pubblicazione 12/06/2018

EV GROUP

Ricerca

ANIMATORI TURISTICI

Requisiti:

Maggiore età, predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed entusiasmo, disponibilità lavorativa e a viaggiare almeno per 2 mesi.

Luogo di lavoro: Italia ed estero

Tipologia di contratto: a tempo determinato

Rif. Ig 66/18 Data di pubblicazione 07/06/2018

ANIMANDIA.IT

Ricerca

ANIMATORI ANCHE PRIMA ESPERIENZA

Requisiti:

Diploma o Qualifica, gradita ma non indispensabile la conoscenza della lingua straniera

Luogo di lavoro: tutta il territorio nazionale

Tipologia di contratto: a tempo determinato

Rif. Ig 65/18 Data di pubblicazione 07/06/2018

AGENZIA DI ANIMAZIONE TURISTICA

Ricerca

N. 50 ANIMATORI TURISTICI

Requisiti:

Licenza Media, gradita conoscenza del Tedesco ( ma non necessario)

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: tutta Italia

Durata del contratto: Luglio – Agosto

Tipologia di contratto: a tempo determinato

Rif. Ig 63/18 Data di pubblicazione 29/05/2018

FAMIGLIA PRIVATA

Ricerca

N. 1 ASSISTENTE ALLA PERSONA

Requisiti:

Ottima conoscenza della lingua italiana, esperienza comprovata da referenze, graditi titoli come OSA/OSS,buone capacità nei lavori domestici e nella preparazione dei pasti. Patente b

Orario di lavoro: full time o full time con convivenza

Luogo di lavoro: Lucca

Rif. Ig 62/18 Data di pubblicazione 04/05/2018

GELATERIA

Ricerca

N. 1 APPRENDISTA BANCONISTA

Requisiti:

Conoscenze linguistiche: Inglese buono, preferibilmente anche altre lingue.

Orario di lavoro: da concordare

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di contratto: apprendistato

Durata del contratto: tempo determinato

Rif. Ig 59/18 Data di pubblicazione 04/04/2018

COOPERATIVA SOCIALE

Ricerca

N. 1 INSEGNANTE DI ITALIANO L2

Requisiti:

Laurea, certificazione DITALS o simili. Esperienza nell’insegnamento dell’italiano L2. Conoscenze informatiche.

Patente B, Automunito.

Tipo di contratto: a chiamata

Luogo di lavoro: Capannori, Lucca, Valle del Serchio, Versilia

OFFERTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

Rif. Ig 69/18 – 29//06/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 15 ADDETTI/E VENDITA REPARTO FOOD LOGISTICA

Requisiti: Diploma,esperienza gradita pregressa come addetto/a vendita in repardo Food e/o esperienza nel settore logistica.

Gradito possesso attestato HACCP e/o Patente carrello elevatore

Patente b – auto munito

Luogo di lavoro: Pisa (PI)

Orario di lavoro: Full time su turni

Tipo di contratto: somministrazione

Durata del contratto: estivo

Rif. Ig 64/18 – 06/06/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 IMPIEGATO/A APPERTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Art. 8 L. 88/99)

Requisiti:

Diploma (ragioneria o tecnico della gestione aziendale o liceo scientifico o classico). Esperienza richiesta per candidati non neodiplomati. Conoscenza dei principali strumenti informatici. Appartenenza alla lista del collocamento mirato (Art.8 L. 88/99)

Orario di lavoro: part time 21 ore settimanali

Luogo di lavoro: Carraia, Capannori

Durata del contratto: 1 anno

Tipologia di contratto: somministrazione

