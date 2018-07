Focette: scatta la zona a traffico limitato: ecco gli orari

PIETRASANTA – Scatta la Zona a Traffico Limitato nella frazione di Focette a Marina di Pietrasanta. La Zona a Traffico Limitato sarà gestita, come ogni anno – in attesa del via libero della Motorizzazione per l’attivazione dei varchi elettronici già installati e pronti per entrare in azione – dal sistema di pilomat (dissuasori mobili) e sarà compresa all’interno del territorio delimitato dalla strada statale Aurelia, via della Libertà, viale Roma e via Astoria.

La limitazione alla circolazione dei mezzi non autorizzati sarà in vigore nell’orario 22.30 – 6.00 nel mesi di luglio solo nei giorni di venerdì, sabato, domenica e prefestivi e dal 1 agosto al 31 agosto tutti i giorni. Nel mese i settembre sarà invece articolata con le seguenti modalità: nei primi due weekend del mese sarà attiva nei giorni venerdì, sabato, domenica e prefestivi. Nel rimanente periodo del mese solo nei prefestivi così come nel mese di ottobre, novembre e dicembre. Per informazioni e modalità di rilascio del telecomando residenti e commercianti possono rivolgersi alla sede della Pro Focette in via Malta, 9, in località Le Focette oppure contattare il 333.1228540.