Flop del mercatino domenicale di Altopascio: la preoccupazione di Confesercenti e l’impegno del Comune

ALTOPASCIO – Confesercenti e Comune di Altopascio si trovano d’accordo su come far fronte alle lamentele relative al mercatino domenicale che ha fatto flop. Se da una parte, infatti, Confesercenti lamenta che vi erano pochi banchi al mercatino, dall’altra il Comune si impegna a fare le dovute verifiche.

«Le lamentele che ci sono arrivate – dice Valentina Cesaretti responsabile di Confesercenti Lucca – non erano riferite alla qualità dei prodotti in esposizione ma alla quantità dei banchi presenti, troppo pochi. Critiche comprensibili, visto che costruire le relazioni col tessuto sociale e commerciale di una città è un’opera lenta, lunga e molto delicata, per cui per tante cose fatte bene ne basta una per distruggere un lavoro profondo e paziente. Dico questo perché in qualità di responsabile di Conferescenti sono ovviamente dispiaciuta per l’accaduto».

Cesaretti spiega che come organizzazione Confesercenti ha fatto da tramite tecnico senza gestire direttamente i rapporti tra amministrazione comunale e Nautilus, l’associazione che gestisce il mercatino degli operatori dell’ingegno, «ma sono comunque rammaricata – prosegue -, perché sia Conferescenti che altre realtà del territorio lavorano costantemente con questa associazione, senza aver registrato, fino ad oggi, alcun problema, se non quelli fisiologici che comporta la gestione di ogni mercato. Con Nautilus lavoriamo in comuni importanti, come Viareggio e Lucca. Ho contattato personalmente il responsabile dell’associazione per chiedere spiegazioni e mi è stato detto che l’incertezza del maltempo e la prevista pioggia hanno rappresentato la causa dei pochi banchi presenti».

«Ho già parlato anche con il sindaco di Altopascio e con l’assessore al commercio per fissare un incontro al più presto e valutare anche altre ipotesi di mercatino dell’ingegno da fare sempre nella seconda domenica di ogni mese. Dico questo soprattutto per rassicurare i commercianti e i cittadini di Altopascio: a partire dalla prossima volta non capiteranno più disguidi o incidenti spiacevoli come quelli di ieri, ma sono sicura che il nuovo mercatino rappresenterà un’occasione di crescita per il territorio», conclude Cesaretti.

Il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, rassicura: «A breve incontreremo Confesercenti perché quello che è capitato ieri, domenica 13, non deve e non può ripetersi. Quando abbiamo organizzato delle iniziative, queste hanno funzionato. È quindi lontano dal nostro stile fare cose a metà o vedere che un progetto o una manifestazione in cui crediamo funzioni poco o male: non va bene. Questo è ciò che abbiamo detto a Confesercenti e soprattutto all’associazione che ha organizzato il mercatino, oltre ad avere una serie di importanti attività e collaborazioni alle spalle che davano rassicurazioni. Valuteremo insieme con Confesercenti le nuove possibilità: per noi resta fermo l’obiettivo di valorizzare il paese, portare gente anche da fuori e avere un mercatino dell’artigianato di qualità».

Il Comune afferma inoltre che «il nostro interesse e la nostra volontà sono sotto gli occhi di tutti: avevamo ricevuto richieste in questa direzione dai commercianti e le abbiamo condivise da subito, tant’é che ci siamo attivati per trovare soluzioni alternative: soluzioni che, come già spiegato anche ai commercianti, possono suggerire anche loro. Siamo quindi molto rammaricati, anzi proprio seccati, per ciò che è avvenuto domenica, però guardiamo avanti per ottenere il risultato migliore per il nostro paese».