“FittiFatti”, dalla rivista ai muri. Nasce allo Spazio Lum la prima mostra editoriale

LUCCA – Un evento particolare, non ordinario e coinvolgente: FittiFatti in scena al Lum il 17 Marzo alle 19 nei locali di MMAD in Via San Donnino.

FittiFatti nasce e cresce come rivista pubblicata semestralmente da una micro-redazione attorno alla quale ruotano numerosi collaboratori, alcuni illustri (come Tony Munzlinger grazie a CAM ON/ circuito OFF, aka-B, Nemo’s), ma soprattutto emergenti, che riempiono questa forma. FF, che cura solo l’essenziale, ovvero la veste grafica, il contenuto testuale e l’aspetto visivo di ogni numero, ciascuno dei quali è stato e sarà interamente autoprodotto, non ha un blog, non esce online ed è radicato più che mai alla carta. Il progetto nasce con lo scopo di raggiungere un equilibrio tra testo ed immagine e si allarga sempre più per centri concentrici a collaborazioni che riguardano tutte le forme di espressione: dal testo, all’illustrazione, all’immagine. Un viaggio ancora a metà strada quello di FF dove però la tensione che animava il numero pilota ha lasciato il posto ad un tentativo di trovare una spazio in cui le due forme potessero convivere: da qui la continua ricerca dell’inedito e dell’ibrido.

Dall’unione di FittiFatti con Spazio Lum nasce la prima mostra editoriale, della quale Nicol Claroni come curatrice ne ha sviluppato il concept della presentazione della rivista per portarlo fino a una mostra multimediale e figurativa.

In questo tentativo di armonizzare la parola scritta con quella dipinta verranno presentate le opere di Daniela Cappello, Nemo’s, Maximilian Erlacher, Marco Sandreschi, Tony Munzlinger, Claudio Croci, Max Merler e Nicol Claroni accompagnate dai testi di Giuseppe Lance, Dario Fabbri e Luisa Antunes Paolinelli.

Ai partecipanti verranno proposti i racconti che potranno sfogliare guardando le opere esposte, un mix sensoriale strabiliante che permette di cogliere, attraverso le immagini, ciò che i testi evocano.

Inoltre durante la serata sarà presentato anche il video “Mare Lento” di Nicol Claroni, ricco di illustrazioni originali e per la prima volta a Lucca dopo New York nell’ottobre del 2016.

Un progetto che parte dalla selezione editoriale della rivista fino ad arrivare sui muri, FittiFaatti allo Spazio Lum il 17 marzo sarà questo: la dematerializzazione di una rivista trasformata in mostra.