Fita: sabato torna il Festival Regionale “Il ToscaNello” al Teatro Nieri

LUCCA – Sabato 27 gennaio 2018 proseguirà con il secondo appuntamento il IV Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla Fita – Federazione Italiana Teatro Amatori – Provinciale di Lucca e dalla Fita Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@nullgmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto, per i bambini tra i 6 e i 12 anni, € 6,00 e speciale, per i tesserati Fita, mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne organizzate dalla Fita è consultabile sul sito www.fita-lucca.it.