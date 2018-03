Fipe stringe sull’assessore Mercanti: ‘Adesso vogliamo tempi certi per la moratoria’

LUCCA – Continua a chiedere risposte e certezze il mondo di Fipe ristoratori Lucca, in merito all’approvazione da parte del Comune della moratoria che blocchi l’apertura di nuovi ristoranti sul territorio comunale.

«Dopo l’intervento sugli organi di stampa di sabato scorso del nostro presidente provinciale Benedetto Stefani – si legge in una nota del direttivo di Fipe ristoratori – abbiamo registrato nelle ore e nei giorni successivi una serie di reazioni. In particolare, abbiamo letto le parole dell’assessore alle attività produttive Valentina Mercanti che ha parlato di uno stallo dovuto all’attesa di un parere della Soprintendenza, ritenuto di fondamentale importanza per non far poggiare la moratoria su basi deboli».

«A questo intervento – prosegue il direttivo di Fipe ristoratori Lucca – è però seguito a ruota quello del soprintendente Luigi Ficacci, il quale ha chiarito come la materia in questione sia di competenza del Comune, ma che in ogni caso il parere della Soprintendenza sia favorevole».

Secondo Fipe: «Superato dunque quello che sembrava un possibile ostacolo, l’amministrazione ha dunque la possibilità di portare la moratoria ad una approvazione definitiva senza ulteriori indugi. Auspichiamo dunque che ciò accada in breve tempo e che non ci sia stato un ripensamento su un atto che riteniamo necessario e doveroso non solo per motivi di natura commerciale, ma anche di arredo urbano e di immagine del centro storico».